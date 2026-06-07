Bulog Jateng Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, SPHP, dan Minyakita untuk Stabilisasi Harga Beras dan Minyak Goreng

Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah mengintensifkan penyaluran bantuan pangan, beras SPHP, dan minyak goreng bersubsidi untuk menstabilkan harga pangan. Stok beras yang tersedia mencapai 366.846 ton dengan penyaluran bantuan telah mencapai 72,26 persen. Langkah ini diharapkan dapat menguatkan daya beli masyarakat dan menekan harga di pasar.

Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras serta pendistribusian beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita .

Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jateng Sri Muniati menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras dan minyak goreng di beberapa daerah. Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Jawa Tengah mencapai 366.846 ton, jumlah dianggap sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Sampai 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi 72,26 persen atau 49.103,58 ton beras dan 9.863.300 liter minyak goreng kepada 2.207.245 PBP dari total target 3.397.673 PBP. Percepatan penyaluran bantuan pangan diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Perum Bulog Kanwil Jateng juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP sebanyak 35.149,43 ton dan 6.186.124 liter minyak goreng bersubsidi (Minyakita) ke berbagai saluran distribusi resmi seperti pasar SP2KP, pasar rakyat, kios pangan, gerai binaan (RPK, SRC, KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Beras SPHP dan Minyakita merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau, sehingga penyalurannya terus dipercepat dan diperluas agar manfaatnya dirasakan secara merata.

Kombinasi antara penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP dan Minyakita dianggap langkah efektif menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras dan minyak goreng nasional. Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional. Pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi.

Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras dan minyak goreng tetap stabil serta kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi





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