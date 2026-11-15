BULOG Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Car Free Day Seluruh Indonesia

Perum BULOG menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak di kawasan Car Free Day se-Indonesia pada 15 November 2026 untuk menstabilkan harga beras dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Perum Badan Usaha Logistik atau BULOG kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 November 2026. Kegiatan strategis ini dilakukan di kawasan Car Free Day atau CFD untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas harga beras nasional di tengah dinamika pasar.

Mekanisme Intervensi Pasar dan Penyaluran Bantuan

Gerakan Pangan Murah yang digelar secara serentak ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Andi Amran Sulaiman. Tujuan utama dari intervensi pasar ini adalah memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat luas. BULOG hadir langsung di tengah aktivitas warga untuk mempertegas perannya sebagai operator pangan pemerintah yang strategis.

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Dalam pelaksanaannya, BULOG menghadirkan berbagai komoditas kebutuhan pokok penting yang dipasarkan dengan harga terjangkau sesuai ketentuan yang berlaku. Komoditas yang tersedia meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, beras premium, minyak goreng, serta gula pasir. Pemanfaatan kawasan Car Free Day menjadi pendekatan strategis untuk mendekatkan layanan pangan kepada masyarakat melalui ruang publik yang mudah diakses.

Kehadiran Pimpinan BULOG dalam Pengawasan Langsung

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, hadir secara langsung dalam kegiatan ini bersama jajaran pimpinan tinggi perusahaan. Dalam tinjauan di kawasan Car Free Day Makassar, Ahmad Rizal Ramdhani didampingi oleh Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq serta para direktur utama lainnya. Kehadiran pimpinan ini menjadi bentuk penguatan koordinasi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan GPM.

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Jajaran yang mendampingi Ahmad Rizal Ramdhani antara lain Direktur Pemasaran Rahmanto Amin Jatmiko dan Direktur SDM dan Transformasi Ade Prastya Nurdin. Mereka juga didampingi oleh Pemimpin Wilayah Perum BULOG untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kehadiran mereka menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya memastikan ketersediaan stok di gudang, tetapi juga mempercepat penyaluran kepada masyarakat di lapangan.

Strategi Menjaga Daya Beli Masyarakat Akhir Tahun

Pelaksanaan GPM serentak ini menjadi wujud respons cepat BULOG terhadap dinamika harga pangan di berbagai daerah Indonesia. Melalui kegiatan di kawasan publik ini, BULOG memperkuat intervensi pasar yang terukur untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Langkah ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tekanan kenaikan harga sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa kegiatan ini menunjukkan kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan arahan pemerintah. Ia menyatakan bahwa langkah ini memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau. Ini merupakan bentuk komitmen BULOG untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan memastikan stabilisasi harga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Perluasan Saluran Distribusi di Luar Pasar Tradisional

Keberadaan BULOG di kawasan Car Free Day menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas saluran distribusi pangan di luar pasar tradisional. Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat, perusahaan berupaya memastikan komoditas pangan pokok semakin mudah dijangkau oleh berbagai lapisan warga. Kegiatan ini melengkapi penyaluran beras SPHP melalui pasar rakyat, Rumah Pangan Kita, gerai ritel, dan saluran distribusi resmi lainnya. Penguatan berbagai jalur penyaluran tersebut diharapkan mampu memperluas pemerataan akses pangan nasional secara efektif.