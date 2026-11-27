Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten memastikan stok beras mencapai 137.082 ton per 27 November 2026 untuk mengantisipasi El Nino dan menjamin stabilitas harga saat Nataru.

Perum Badan Urusan Logistik ( Bulog) Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten telah mengonfirmasi kesiapan stok beras sebanyak 137.082 ton. Jumlah ini dikapitalisasi pada tanggal 27 November 2026 sebagai langkah strategis untuk menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru. Persediaan ini dirancang khusus untuk mengantisipasi potensi dampak buruk dari fenomena iklim El Nino terhadap rantai pasok pangan nasional.

Detail Stok Beras 137.082 Ton dan Wilayah Kerja

Persediaan beras sebesar 137.082 ton tersebut merupakan total persediaan yang sepenuhnya dikuasai oleh Bulog di wilayah kerjanya. Wilayah cakupan pengelolaan ini mencakup Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten secara lengkap. Data ini disampaikan secara eksplisit untuk memberikan kepastian jumlah fisik beras yang tersedia di gudang-gudang penyangga.

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Arjun Ansol Siregar selaku Pemimpin Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten menegaskan bahwa angka ini menjadi fondasi utama ketahanan pangan. Ia menyatakan bahwa angka tersebut mencakup seluruh stok yang dapat diakses dan didistribusikan oleh otoritas Bulog di kedua provinsi tersebut. Keakuratan data ini menjadi kunci dalam merancang strategi distribusi yang efektif selama periode puncak permintaan.

Antisipasi Dampak El Nino terhadap Produksi Padi

Fenomena El Nino menjadi faktor risiko utama yang memaksa Bulog mengantisipasi gangguan pasokan sejak dini. Perubahan pola curah hujan yang signifikan akibat fenomena ini berpotensi mengurangi ketersediaan air untuk sektor pertanian. Kurangnya air irigasi dapat berdampak langsung pada penurunan produktivitas tanaman padi di berbagai daerah penghasil beras.

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Bulog menyadari bahwa produksi dalam negeri bisa terganggu jika kondisi cuaca ekstrem berlanjut selama musim tanam. Oleh karena itu, penumpukan stok menjadi langkah defensif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan suplai. Langkah ini diambil guna menghindari kelangkaan komoditas pokok yang sering terjadi saat krisis iklim melanda.

Strategi Penyaluran SPHP untuk Stabilitas Harga

Persediaan beras ini akan dikelola dengan ketat untuk mendukung kebutuhan masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Program ini merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Bulog akan menyasar kelompok masyarakat kurang mampu melalui mekanisme penyaluran yang termonitor.

Arjun Ansol Siregar menekankan bahwa ketersediaan stok hanyalah satu bagian dari prioritas utama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan. Bulog terus memantau kondisi stok di setiap gudang secara berkala untuk memastikan tidak ada penyusutan atau kebocoran. Pemantauan ini juga mencakup perkembangan permintaan beras di tingkat pasar tradisional maupun modern di Jakarta dan Banten.

Koordinasi Pemangku Kepentingan dan Kelancaran Distribusi

Di samping persiapan stok fisik, Bulog juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor logistik. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi beras dari gudang ke titik penjualan tanpa hambatan berarti. Rintangan logistik selama periode libur besar sering kali menjadi penyebab utama ketidakstabilan harga di pasaran.

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Penguatan rantai pasok disertai dengan pemantauan harga secara berkelanjutan menjadi strategi jangka panjang Bulog. Langkah-langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata Bulog terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan manajemen stok yang matang, Bulog optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah tantangan iklim yang kompleks.