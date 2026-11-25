Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten bersama Polda Metro Jaya memantau harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati untuk menjaga stabilitas sebelum Nataru 2027.

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melaksanakan pengawasan ketat terhadap harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peninjauan ini dilakukan secara langsung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah koordinatif ini menegaskan komitmen bersama antara lembaga logistik nasional dan aparat penegak hukum dalam melindungi ketahanan pangan masyarakat.

Koordinasi Bulog dan Polda Metro Jaya di Pasar

Arjun Ansol Siregar selaku Kepala Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan wujud nyata dari sinergi operasional antara instansi logistik dan kepolisian. Bersama Direktur Kriminal Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor D. Mackbon, mereka meninjau langsung kondisi pasar untuk memastikan bahwa mekanisme distribusi berjalan lancar tanpa hambatan signifikan. Kehadiran kedua pimpinan tersebut di lokasi memberikan sinyal tegas kepada pelaku usaha bahwa pengawasan akan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan selama periode puncak konsumsi ini.

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Monitoring di lapangan tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada kondisi fisik komoditas serta kesiapan stok yang tersedia di berbagai kios dan distributor utama. Kedua pihak sepakat bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memperoleh gambaran real-time mengenai dinamika pasar yang sedang berlangsung. Dengan berada di jantung distribusi pangan Jakarta, mereka dapat mendeteksi potensi kelangkaan atau gejolak harga sejak dini sebelum dampak luas dirasakan oleh konsumen di tingkat akhir.

Tujuan Strategis Menjaga Stabilitas Sebelum Nataru 2027

Kegiatan pemantauan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang biasanya terjadi akibat lonjakan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru. Arjun Ansol Siregar menjelaskan bahwa langkah koordinatif ini dirancang untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran tetap terjaga dengan baik. Stabilitas harga menjadi kunci utama agar masyarakat dapat berbelanja kebutuhan dasar tanpa mengalami beban ekonomi yang berlebihan akibat spekulasi atau kelangkaan buatan.

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Upaya pengawasan ini juga berfungsi sebagai deterrent bagi pihak-pihak yang mungkin berniat melakukan praktik spekulatif atau menimbun barang. Dengan adanya kehadiran petugas dari Bulog dan Polda, diharapkan rantai pasok dapat berjalan dengan efisiensi maksimal. Setiap hambatan dalam distribusi akan segera diidentifikasi dan diatasi oleh tim gabungan untuk mencegah gangguan terhadap kelancaran arus barang di pasar tradisional maupun modern.

Komitmen Sinergi Pemangku Kepentingan Pangan

Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten menyatakan komitmen kuat untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah metropolitan terbesar di Indonesia. Kolaborasi antara sektor logistik dan keamanan diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan adil bagi seluruh pelaku rantai pasok.

Pihak Bulog juga bertekad memastikan bahwa masyarakat luas dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang wajar dan ketersediaan yang mencukupi sepanjang periode perayaan. Arjun Ansol Siregar berharap melalui kegiatan monitoring dan koordinasi intensif ini, stabilitas suplai dan harga di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dapat terus terjaga. Dampak positif dari sinergi ini akan dirasakan langsung oleh warga Jakarta dalam bentuk ketenangan pikiran dan stabilitas ekonomi rumah tangga saat menyambut tahun baru.

Harapan Masyarakat dan Tahapan Selanjutnya

Hasil dari pemantauan di Pasar Induk Kramat Jati akan menjadi acuan bagi kebijakan penyesuaian stok dan distribusi di fasilitas operasional Bulog lainnya di Jakarta dan Banten. Tim gabungan akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada gangguan signifikan yang terjadi hingga akhir periode Nataru. Jika ditemukan adanya ketidakwajaran harga atau kelangkaan barang, tindakan korektif akan segera diambil oleh pihak berwenang tanpa penundaan.

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Masyarakat diharapkan dapat terus membeli kebutuhan pokok dari pasar-pasar resmi yang diawasi ketat oleh kedua instansi. Kepercayaan publik terhadap stabilitas harga akan terjaga jika ada transparansi dan kehadiran fisik aparat di lokasi-lokasi strategis distribusi. Dengan langkah-langkah preventif yang proaktif ini, diharapkan perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dapat berlangsung dalam kondisi ekonomi yang stabil dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.