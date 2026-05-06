Bulog Catat Penyerapan Gabah 2,4 Juta Ton, Stok Beras Nasional Tembus 5,23 Juta Ton

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan penyerapan gabah petani hingga pertengahan Mei 2026 telah mencapai 2,4 juta ton setara beras. Capaian ini merupakan bagian dari target nasional 4 juta ton untuk mendukung ketahanan pangan. Bulog juga mengelola stok beras nasional sebesar 5,23 juta ton dengan strategi pentahelix dan pembangunan gudang baru di wilayah terdepan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kunjungan langsung ke Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu (6/5/2026) untuk memonitori kondisi stok beras yang dikelola.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga berbagi informasi kepada sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai perkembangan penyerapan gabah petani di dalam negeri. Menurut Rizal, hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah telah mencapai 2,4 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP). Capaian ini merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras pada tahun 2026, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

"Sampai tanggal 6 Mei ini (2026), kami sudah mencapai lebih dari 2,4 juta ton (penyerapan gabah setara beras). Jadi hampir mencapai sekitar 60 persen dari total target 4 juta ton," ujar Rizal di Jakarta, Rabu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan. Pendekatan ini memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Bulog menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Mahasiswa juga didorong berperan aktif sebagai pengawas independen melalui kegiatan edukatif dan kunjungan lapangan guna memahami langsung sistem logistik pangan nasional. Bulog saat ini mengelola jaringan gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah sebagai bagian dari sistem distribusi dan stabilisasi pangan. Ia menyebutkan total gudang yang dimiliki mencapai 1.555 unit dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,7 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan tambahan dipenuhi melalui penyewaan gudang eksternal.

Untuk mengakomodasi peningkatan stok, Bulog menyewa fasilitas tambahan dengan kapasitas mendekati 2 juta ton guna memastikan seluruh hasil serapan gabah petani dapat diserap dengan baik. Pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan 100 gudang baru pada 2026 yang diprioritaskan di wilayah terdepan seperti Nias, Natuna, dan Morotai untuk memperkuat distribusi logistik nasional. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai sehingga distribusi cadangan beras dapat lebih merata dan efisien.

Secara keseluruhan, tambah Rizal, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan tersebut saat ini telah mencapai sekitar 5,23 juta ton dan dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun mendatang. Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan merupakan milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional yang terdiri dari beras premium dan medium untuk kebutuhan stabilisasi harga serta bantuan masyarakat





