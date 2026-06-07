Bulog Capai Stok Beras Tertinggi dalam 58 Tahun, Tantangan Berlanjut

Bulog mencapai stok beras tertinggi dalam 58 tahun terakhir, namun tantangan berlanjut dalam menjaga kualitas dan efektivitas distribusi beras.

Kabar gembira mengenai stok beras pemerintah tahun 2025 di Bulog yang mencapai 3,7 juta ton merupakan capaian tertinggi dalam 58 tahun terakhir atau sejak Bulog didirikan pada 1967.

Volume stok juga melampaui capaian swasembada pangan pada 1984 sebesar 3,007 juta ton. Stok beras terdiri dari 2,02 juta ton beras hasil serapan gabah dan beras dari dalam negeri, sementara sisanya berupa beras impor tahun 2024. Mimpi tahunan memiliki cadangan beras yang kuat serta implementasi kebijakan harga beras yang stabil dari produsen dan konsumen masih harus terus diperjuangkan lewat perbaikan dari hulu hingga hilir.

Huluisasi dan Hilirisasi Beras: Menembus Kebuntuan Produktivitas dan Pendapatan Petani Publikasi setebal 448 halaman oleh Tim 11 yang merupakan tim ahli analisis strategi kebijakan Bulog ini membahas peran pemerintah, yakni melindungi petani produsen dan menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen. Bulog yang menjadi pemimpin rantai pasokan pangan dan memberikan layanan bagi petani, konsumen, dan pelaku pasar.

Selain itu, juga dibahas mengenai peranan penting sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja terutama untuk regenerasi petani dan petani milenial, perbaikan metode kerangka sampel area dalam produksi padi, pembenihan, kebijakan subsidi pupuk, kesuburan tanah, penggilingan padi, hingga penentuan harga beras. Beras merupakan bahan pangan pokok tertentu dan strategis dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Produksi beras melibatkan sekitar 27 juta petani dengan 17 juta di antaranya petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektar (Susenas Pertanian 2023), tingkat konsumsi sebesar 98,35 persen dari 283 juta penduduk Indonesia. Surplus beras selain menjadi kabar gembira sekaligus memunculkan persoalan baru berupa ''kegemukan'' cadangan beras pemerintah. Hal ini menjadi ujian bagi Bulog supaya kondisi tersebut tidak memengaruhi produsen dan konsumen. Tantangan yang menjadi perhatian di antaranya tempat penyimpanan dan melakukan rotasi stok beras yang ''menggemuk''.

Cadangan beras pemerintah yang mengalami surplus membutuhkan sistem pergudangan yang luas dan modern agar kualitas beras tetap terjaga. Jika penyimpanan terlalu lama tanpa manajemen stok yang baik, kualitas beras dapat menurun sehingga memengaruhi efektivitas distribusi kepada konsumen. Bulog juga melakukan rotasi cadangan beras dengan menyalurkan melalui bantuan pangan melalui program Raskin atau yang kini dikenal dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, Indonesia juga harus beradaptasi dengan ancaman perubahan iklim seperti fenomena El Nino yang menyebabkan krisis beras.

Pada 2023 dan 2024 terjadi penurunan produksi sebesar 1,41 persen dan 4,97 persen akibat El Nino dengan kebutuhan konsumsi tetap naik. Keadaan ini menyebabkan situasi pasar dalam negeri mengalami gejolak. Langkah yang biasa dilakukan Bulog adalah menggunakan stok cadangan beras pemerintah dan kebijakan impor beras untuk mengurangi gejolak harga pasar. Hal mendasar yang perlu diperbaiki harus dimulai dari hulu yakni menjaga pasokan produksi dalam negeri.

Namun, berbagai upaya pemerintah meningkatkan produktivitas tidak sepenuhnya direspons petani baik karena lahan yang diusahakan terbatas maupun akibat nilai tambah dari peningkatan penggunaan tidak banyak berpengaruh pada peningkatan produksi dan pendapatan petani. Akibatnya, kebijakan mendorong perbaikan harga padi dan beras tidak banyak berpengaruh terhadap pendapatan petani. Tim penulis menilai perlu upaya mengurangi peran pemerintah pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan produktivitas beras. Selaras dengan otonomi daerah, pelaksanaan program harus terdesentralisasi dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak.

Pemerintah pusat cukup membuat arahan besar sebagai pengungkit. Rancangan paket teknologi yang sesuai dengan agroekologi usaha padi menjadi kunci utama. Kepastian alur sistem dari pusat ke daerah, termasuk hingga ke level desa, akan mendorong tingginya adopsi paket teknologi di level petani. Selain itu, Bulog dan korporasi perberasan juga perlu melakukan pendampingan kepada petani.

Salah satu yang berkembang dalam diskusi beberapa tahun terakhir adalah mahalnya harga beras Indonesia dibandingkan beberapa negara anggota ASEAN. Penentuan harga beras di Indonesia mengacu pada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan harga di tingkat produsen dan kebijakan harga di tingkat konsumen. Perkembangan harga beras dimonitor dan dijaga agar tetap stabil karena komoditas ini turut menyumbang sekitar 3 persen terhadap inflasi dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kebijakan harga di tingkat konsumen ada dua, yakni penetapan harga beras yang digunakan untuk operasi pasar dan penetapan harga eceran tertinggi (HET). Instrumen HET mampu mengendalikan stabilitas harga beras dan bermanfaat bagi konsumen. Namun, HET beras di sisi lain cenderung membuat petani enggan berinovasi dan memproduksi padi berkualitas





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Bulog Stok Beras Kebuntuan Produktivitas Pendapatan Petani Harga Beras Ekonomi Pangan

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