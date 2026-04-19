Bulog Buka Akses Gudang Beras, Jamin Ketersediaan Pangan Nasional Terjaga

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengajak masyarakat untuk mengecek langsung stok beras di gudang sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dalam rangka memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi, Perum Bulog secara resmi mengundang masyarakat untuk melakukan peninjauan langsung terhadap stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang-gudang Bulog . Langkah proaktif ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog , Ahmad Rizal Ramdhani, yang menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan stok pangan merupakan prioritas utama perusahaan.

"Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap keterbukaan informasi publik, Bulog membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi riil stok beras di gudang kami," ujar Rizal dalam keterangannya pada Minggu di Jakarta. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa CBP dikelola dengan standar profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Lebih lanjut, beliau menekankan kesiapan Bulog untuk mendistribusikan stok beras tersebut secara merata ke seluruh penjuru Indonesia, memastikan bahwa kebutuhan pangan nasional selalu terpenuhi. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan cadangan pangan nasional menjadi fokus utama Bulog. Untuk tahun ini, Bulog menargetkan penyerapan gabah atau beras sebesar 4 juta ton setara beras, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menargetkan 3 juta ton. Penyerapan ini dilakukan secara intensif oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Cabang Bulog melalui pendekatan jemput bola, mulai dari petani di sawah, lokasi panen, hingga penggilingan padi di berbagai daerah di Indonesia. Sejak awal tahun 2026, realisasi penyerapan yang tinggi telah berkontribusi pada peningkatan signifikan tingkat keterisian gudang Bulog. Saat ini, Bulog mengelola 1.540 unit gudang milik sendiri dengan kapasitas riil mencapai 3.061.484 ton, yang telah dioptimalkan untuk penyimpanan CBP. Untuk mengantisipasi peningkatan volume stok yang terus bertambah, Bulog juga mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan 1.254 unit gudang filial (gudang milik pihak ketiga) dengan kapasitas riil 2.686.215 ton, guna memastikan seluruh stok tersimpan dengan aman, baik, dan tersebar merata di berbagai wilayah. Per tanggal 18 April 2026, posisi stok beras yang dikelola oleh Bulog tercatat sebanyak 4.881.105 ton setara beras. Angka ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar nasional. Optimalnya tingkat keterisian gudang ini menjadi bukti keberhasilan Bulog dalam menjalankan penugasan dari pemerintah, yaitu menyerap hasil produksi dalam negeri, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat senantiasa terpenuhi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya, telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/4). Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. "Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat," ujar Seskab Teddy. Kompleks Gudang Bulog Danurejo, yang terdiri dari dua unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, saat ini terisi penuh, menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Langkah-langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dan Bulog dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa





