Perum Bulog Wilayah Bali memastikan stok beras mencapai 18.000 ton untuk Nataru 2026-2027. Simon Melkisedek Lakapu menjamin pasokan stabil selama tiga hingga empat bulan di Pulau Dewata.

Perum Bulog Wilayah Bali memastikan kesiapan logistik pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Total stok beras yang dikelola oleh lembaga ini mencapai angka 18.000 ton hingga Kamis, 19 November 2026. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Bali, Simon Melkisedek Lakapu, menyatakan angka ini jauh melampaui proyeksi kebutuhan masyarakat selama periode perayaan akhir tahun.

Ketersediaan stok tersebut dinilai sangat memadai untuk memenuhi permintaan konsumen. Simon Melkisedek Lakapu menjelaskan bahwa kesiapan beras ini mampu bertahan selama tiga hingga empat bulan ke depan. Jangka waktu ini mencakup periode puncak konsumsi serta masa transisi awal tahun 2027. Stok yang aman tersebut memberikan ketenangan bagi pasokan pangan di Pulau Dewata.

Also read BULOG Peduli Bangun Jalan Usaha Tani Sepanjang 1,2 Km, Dukung Produktivitas Petani Tabanan

Strategi Intervensi Harga dan Pasokan Pangan Murah

Perum Bulog Wilayah Bali menerapkan serangkaian intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Program yang dijalankan mencakup Gerakan Pangan Murah dan penyaluran bantuan pangan secara masif. Intervensi ini menargetkan bulan Oktober, November, dan Desember sebagai periode prioritas. Total beras yang digelontorkan melalui program bantuan mencapai sekitar 9.000 ton.

Alokasi bantuan pangan tersebut diberikan dengan jatah 30 kilogram untuk masing-masing penerima. Penyaluran terus dipercepat melalui mitra Bulog di dalam maupun di luar pasar tradisional. Langkah ini bertujuan menahan potensi kenaikan harga akibat lonjakan permintaan di akhir tahun. Stok yang melimpah menjadi basis utama keberhasilan program harga terjangkau bagi masyarakat.

Advertisement

Dinamika Permintaan dan Posisi Geografis Bali

Perum Bulog Wilayah Bali memantau pola permintaan beras dengan cermat sepanjang tahun. Permintaan beras melalui Bulog selama Nataru umumnya berkisar antara 800 hingga 1.000 ton. Sementara itu, kebutuhan beras di awal tahun pada Januari hingga Februari cenderung stabil di kisaran 750 hingga 900 ton. Tren puncak penjualan bulog biasanya terjadi pada periode Mei hingga Juli.

Posisi geografis Bali menjadi faktor pendukung ketahanan pangan yang signifikan. Wilayah ini diapit oleh Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini memungkinkan arus pasokan tidak terganggu secara signifikan jika terjadi kelangkaan lokal. Pemerintah daerah siap mengambil langkah cepat untuk mendistribusikan beras dari provinsi tetangga.

Realisasi Penyerapan Gabah dan Imbauan Publik

Realisasi penyerapan gabah oleh Bulog Wilayah Bali mencapai 7.400 ton hingga saat ini. Angka ini setara dengan 200 persen dari target pemerintah yang ditetapkan sebanyak 3.000 ton. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional untuk program penyerapan gabah petani. Simon Melkisedek Lakapu menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan penyerapan menjelang Nataru.

Melihat kesiapan stok yang aman, Simon Melkisedek Lakapu mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Ia meminta warga membeli beras seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Stok di mitra Bulog dijamin aman dan tersedia untuk menggantikan pembelian yang habis. Keyakinan terhadap ketersediaan stok menjadi kunci untuk mencegah kepanikan di pasar tradisional.