Bulog Bali Pastikan Stok Beras Aman Jelang Galungan dan Kuningan

Perum Bulog Bali memastikan stok beras mencapai 10,79 juta kilogram, cukup untuk 10 bulan ke depan, dan harga stabil menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Masyarakat diimbau tidak panic buying.

Perum Bulog Bali memastikan stok beras di gudang mereka mencapai 10,79 juta kilogram dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan .

Kepala Wilayah Bulog Bali Simon Melkisedek Lakapu di Denpasar, Minggu, menyatakan bahwa stok tersebut cukup untuk 10 bulan ke depan. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun komoditas pangan strategis lainnya karena stok saat ini berada pada level yang sangat mencukupi. Simon mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan pangan sangat mencukupi. Selain memantau stok, Bulog Bali juga memantau kondisi harga di pasar berbagai daerah dan mendapati harga beras serta sejumlah komoditas strategis masih relatif stabil.

Salah satu tugas Bulog adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hingga saat ini harga beras di Bali masih terkendali. Bulog terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kondisi ini tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perayaan Galungan dan Kuningan tahun ini dimulai dari Penampahan Galungan pada Selasa, 16 Juni hingga Umanis Kuningan pada 28 Juni 2026.

Menghadapi peningkatan kebutuhan namun kondisi perekonomian yang penuh tantangan, Bulog saat ini fokus menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari-Maret kepada masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan kepada 287.347 Penerima Bantuan Pangan atau setara 96,5 persen dari total pagu penerima di Provinsi Bali. Program bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan pangan pokok. Bulog terus mempercepat penyaluran agar seluruh penerima manfaat dapat menerima haknya tepat waktu.

Bulog juga memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui penyaluran beras ke pasar-pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, kios pengecer, Rumah Pangan Kita, serta berbagai saluran lainnya terdistribusi dengan lancar. Hingga saat ini, Bulog telah menggelontorkan 3.028.010 kilogram Beras SPHP di seluruh wilayah Bali sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen. Penyaluran Beras SPHP terus dioptimalkan sebagai instrumen stabilisasi harga.

Dengan distribusi yang masif dan merata, masyarakat diharapkan dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika permintaan cenderung meningkat. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sudah berjalan baik, Simon meyakini kondisi pangan daerah tetap aman dan kondusif selama perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dengan stok yang mencukupi, harga yang stabil, serta berbagai program intervensi pemerintah yang berjalan efektif, masyarakat diharapkan dapat merayakan hari raya dengan tenang dan penuh kebahagiaan





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Bulog Bali Stok Beras Galungan Kuningan Stabilitas Harga

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