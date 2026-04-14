Bulog Ajukan Penambahan Kuota MinyaKita untuk Atasi Kekosongan dan Penuhi Kebutuhan Pasar

Bulog mengajukan penambahan kuota MinyaKita ke Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kekosongan dan memenuhi kebutuhan pasar serta bantuan pangan. Distribusi yang terbatas, penugasan bantuan pangan, dan strategi penyeimbangan menjadi tantangan utama.

Rizal menyatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah pihaknya melaporkan ketersediaan MinyaKita kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebagai bagian dari koordinasi pengendalian pangan nasional.

'Terkait MinyaKita yang kosong, kemarin kami sudah melapor ke Pak Menteri Pertanian untuk mengatasi hal tersebut. Terus terang, kami sudah mengajukan penambahan kuota ke Kementerian Perdagangan,' kata Rizal saat ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta pada Selasa, 14 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa kuota distribusi MinyaKita saat ini masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan program pemerintah secara bersamaan. Skema distribusi yang berlaku saat ini membagi kuota sebesar 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dibagi kepada tiga BUMN pangan, dengan komposisi 70 persen untuk Bulog, 20 persen untuk ID Food, dan 10 persen untuk Agrinas Palma Nusantara.

Meskipun mendapat kuota terbesar, Rizal menyebut pembagian tersebut membuat Bulog harus mengatur strategi distribusi secara cermat agar kebutuhan pasar dan program bantuan pangan tetap terpenuhi. Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya berasal dari Kementerian Sosial. Bantuan tersebut mencakup beras, termasuk minyak goreng merek MinyaKita. Kondisi ini membuat Bulog harus membagi alokasi MinyaKita antara kebutuhan bantuan pangan dan distribusi pasar secara seimbang agar tidak terjadi kekosongan di salah satu sektor.

Rizal menambahkan bahwa sebelumnya, fokus distribusi diarahkan untuk mendukung kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Berkat intervensi tersebut, harga komoditas pangan selama Hari Besar Keagamaan relatif aman dan terkendali. Setelah periode tersebut, Bulog mulai mengalihkan fokus untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan MinyaKita di pasar. Namun, keterbatasan kuota DMO menjadi tantangan tersendiri karena harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat di berbagai daerah.

'Keterbatasan DMO tersebut berdampak pada kebutuhan MinyaKita untuk bantuan pangan. Jadi kami harus berbagi, harus pintar-pintar, separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar, dan sebagainya,' jelas Rizal.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minyakita Bulog Kuota Bantuan Pangan Harga Pangan

United States Latest News, United States Headlines

