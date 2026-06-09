Sebuah buku berjudul Presiden Solusi yang disusun oleh tim Asisten Khusus Presiden mendokumentasikan 108 solusi yang hadir dalam waktu 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh berbagai inovasi kebijakan publik yang belum tercakup sepenuhnya oleh media sosial, disajikan dalam bahasa sederhana tanpa teori kebijakan yang rumit, lengkap dengan data before-after dan statistik. Isi buku mencakup pendekatan problem solving Prabowo di bidang pangan, energi, pendidikan, dan pembangunan SDM, sekaligus menegaskan prinsip gerak cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak dapat ditunda.

Buku ini mengulas pendekatan problem solving Presiden Prabowo Subianto dalam menangani berbagai persoalan bangsa di bidang pangan, energi, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia. Buku berjudul Presiden Solusi ini disusun oleh tim Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan serta Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis.

Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, mengungkapkan bahwa buku ini mendokumentasikan 108 solusi yang telahHadirkan Presiden Prabowo dalam masa jabatan sekitar 1,5 tahun. Ia menegaskan bahwa jumlah solusi tersebut akan terus bertambah seiring berjalananya pemerintahan. Menurutnya, akumulasi dari solusi-solusi itu yang disebut sebagai SP atau Satrio Piningit diharapkan dapat mengubah kondisi Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis, menjelaskan latar belakang penyusunan buku yaitu dengan memetakan berbagai kebijakan dan langkah penyelesaian masalah yang telah dilakukan Prabowo sejak awal masa pemerintahan. Ia menilaicharacter kepemimpinan Prabowo adalah gerak cepat dalam menghadirkan solusi karena kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda. Prinsip tersebut导致 berbagai kebijakan dan inovasi publik dapat segera direalisasikan dalam waktu singkat.

Dirgayuza menambahkan bahwa format buku dipilih karena banyaknya inovasi kebijakan yang dilakukan Prabowo dan kapasitas media sosial yang terbatas, sehingga publik dan bahkan pejabat di kabinet dapat kehilangan jejak atas berbagai program yang telah dilaksanakan. Buku ini disusun dengan bahasa sederhana, tanpa teori kebijakan publik yang rumit, dan langsung menampilkan apa yang dipermasalahkan serta solusinya, Including data before-after dan statistik terkait.

Buku ini juga mendokumentasikan berbagai capaian pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk siswa, balita, dan ibu hamil serta menyusui. Selain itu, hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan revitalisasi untuk 3.084 sekolah di wilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026, dengan 88 kabupaten/kota menjadi fokus Prioritas pengentasan kemiskinan lintas kementerian.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai modal utama Indonesia menghadapi persaingan global yang ketat, termasuk bahasa Prancis sesuai instruksi Presiden Prabowo. Qodari juga menegaskan bahwa tidak ada agenda politik di balik momen Prabowo menggandeng Megawati usai Upacara Hari Lahir Pancasila, serta menegaskan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo hanya ke Prancis, tanpa rencana ke Italia atau negara lain.

Dengan demikian, buku Presiden Solusi berfungsi sebagai dokumentasi transformatif yang solutif dan mudah dipahami publik, mencakup berbagai kebijakan Banjir Solusi dalam waktu singkat pemerintahan Prabowo





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