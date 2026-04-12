Buku 'Ilmu Politik' Boni Hargens Jadi Sorotan: Ulasan Mendalam dan Relevansi di Era Digital

Peluncuran dan bedah buku 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' karya Boni Hargens mendapat sambutan hangat. Prof. Lili Romli memuji buku ini sebagai referensi penting untuk memahami politik, sekaligus menyoroti relevansinya di era digital.

Buku terbaru karya Boni Hargens berjudul ' Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital ' menjadi sorotan utama dalam peluncuran dan bedah buku yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Sabtu, 11 April 2026.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Prof. Lili Romli, yang memberikan ulasan mendalam mengenai isi buku.<\/p>

Prof. Lili Romli mengapresiasi buku ini sebagai referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika politik, baik secara konseptual maupun teoritis, serta relevansinya di era digital yang terus berkembang pesat. Beliau merekomendasikan buku ini tidak hanya bagi mahasiswa S1 hingga S3, tetapi juga bagi para pelaku politik, baik yang berada di dalam maupun di luar institusi demokrasi. Dalam pandangannya, buku ini memberikan gambaran komprehensif mengenai ilmu politik, mulai dari sejarah, pendekatan, sistem politik, hingga pengaruh teknologi terhadapnya. Prof. Lili Romli mengungkapkan bahwa membaca buku ini serasa telah melampaui beberapa mata kuliah karena ulasan yang mendalam dan menyeluruh.<\/p>

Buku ini juga membantah tuduhan negatif terhadap politik yang kerap kali dianggap buruk, kotor, penuh siasat, dan tipu daya. Boni Hargens, dengan merujuk pada pemikiran para filsuf dan ilmuwan politik ternama seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, hingga filsuf modern dan kontemporer, menunjukkan bahwa politik pada dasarnya adalah kebajikan. Lebih lanjut, buku ini juga menyoroti bagaimana politik di era digital berinteraksi dengan ilmu intelijen untuk menjaga kepentingan nasional, sebuah aspek yang dianggap sangat relevan dengan perkembangan zaman.<\/p>

Prof. Lili Romli mengakui adanya kekurangan dalam buku ini, namun ia menekankan bahwa kekurangan tersebut bukanlah kelemahan, melainkan sesuatu yang perlu disempurnakan untuk edisi berikutnya.











