Bukayo Saka Berharap Arsenal Berakhir Manis di Budapest Usai Lolos Final Liga Champions

Bukayo Saka menjadi penentu kemenangan Arsenal atas Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2025-2026. Dengan kemenangan agregat 2-1, Arsenal berhasil melaju ke final setelah 20 tahun menunggu. Saka mengungkapkan rasa bahagianya atas dukungan masif dari para suporter dan berharap timnya dapat meraih gelar di Budapest.

Bukayo Saka , pemain Arsenal , menyatakan harapan agar perjalanan timnya berakhir manis di Budapest setelah menjadi penentu kemenangan atas Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2025-2026.

Gol tunggal yang disumbangkan oleh Saka pada menit ke-45 membawa Arsenal meraih kemenangan agregat 2-1, sehingga mereka berhasil melaju ke final. Ini merupakan final pertama The Gunners sejak 2006, ketika mereka kalah dari Barcelona dengan skor 1-2. Dalam musim ini, Arsenal tampil tak terkalahkan di Liga Champions, dengan catatan 10 kemenangan dan tiga hasil imbang. Selepas pertandingan, Saka mengungkapkan rasa bahagianya atas dukungan masif dari para suporter.

Ia menyebut energi luar biasa dari pendukung sudah terasa bahkan sebelum bus tim memasuki area stadion. Saka juga mengakui bahwa pertandingan berjalan sangat intens dan penuh tekanan karena kedua tim sama-sama memperebutkan tiket final. Kami berhasil mengatasinya dengan baik, dan membawa diri kami ke final. Semuanya dimulai sebelum pertandingan, saat kami tiba di dalam bus.

Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, kata Saka dalam wawancara dengan BBC Sport, Rabu (6/5/2026). Selain itu, pertandingan juga menjadi sorotan karena Viktor Gyokeres dibayangi oleh Giuliano Simeone dan Antoine Griezmann, yang membuat laga menjadi lebih menarik. Arsenal kini berharap dapat mengakhiri penantian 20 tahun dengan meraih gelar Liga Champions di final yang akan digelar di Budapest. Tim yang bermarkas di Stadion Emirates ini akan berhadapan dengan lawan yang akan ditentukan dari pertandingan semifinal lainnya.

Saka dan rekan-rekannya kini fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan terakhir dalam kompetisi bergengsi ini. Mereka berharap dapat membawa pulang trofi yang selama ini menjadi impian para penggemar Arsenal. Dengan performa yang konsisten sepanjang musim, The Gunners memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah baru dalam klub. Selain itu, keberhasilan Arsenal dalam mencapai final juga menjadi bukti dari perkembangan tim di bawah manajemen Mikel Arteta.

Strategi dan taktik yang diterapkan oleh Arteta telah membawa Arsenal menjadi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Para penggemar Arsenal kini menantikan momen final dengan harapan besar untuk melihat tim kesayangan mereka meraih kemenangan. Dukungan masif dari para suporter di Budapest diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil optimal. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Arsenal siap untuk menulis sejarah baru dalam Liga Champions





