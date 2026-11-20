Pakar keuangan Stefan Borson mengakhiri spekulasi belanja 500 juta pound Manchester United di musim dingin, menegaskan hal tersebut tidak realistis secara finansial maupun pasar. Ini adalah berita utama transfer yang menyangkut Mauricio Pochettino dan Cole Palmer.

Mimpi besar Manchester United untuk melakukan revolusi besar di bursa transfer musim dingin kembali terbentur oleh realitas angka yang keras. Setelah beberapa hari diramaikan rumor tentang paket belanja senilai 500 juta pound sterling di bawah kendali pelatih baru Mauricio Pochettino, salah satu pakar keuangan sepak bola paling terkemuka telah angkat bicara untuk mengakhiri semua spekulasi tersebut. Stefan Borson menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak punya peluang untuk terwujud di dunia nyata.

Posisi Tim dan Tekanan Finansial

Dengan Pochettino kini memegang kendali penuh di Old Trafford, perubahan drastis pada bulan Januari memang sudah diperkirakan oleh banyak pengamat. Pelatih asal Argentina itu akan berusaha menanamkan ciri khas taktiknya pada tim yang sedang tertatih-tatih, dan ia ingin melihat United bangkit dari ancaman degradasi yang mengintai. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, yang merupakan salah satu musim terburuk mereka dalam sejarah modern.

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Setelah kedatangannya di klub, beredar rumor menghebohkan bahwa United bisa menghabiskan 500 juta pound sterling pada bulan Januari. Dalam rencana tersebut, bintang Chelsea, Cole Palmer, masuk sebagai target utama. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, hal itu bakal menjadi gempa di bursa transfer Inggris yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penolakan Tegas dari Ahli Keuangan

Stefan Borson, pakar keuangan ternama di dunia sepak bola, dengan tegas mencemooh klaim belanja 500 juta pound sterling Manchester United dan menolaknya mentah-mentah dalam pernyataannya kepada media. Ia mempertanyakan logika di balik klaim tersebut dengan pertanyaan retoris, menyatakan bahwa Manchester United memang punya kemampuan untuk berbelanja, tetapi itu akan menuntut para pemilik menyuntikkan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar.

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Bagaimanapun juga, Borson menekankan bahwa sama sekali tidak ada peluang United membeli Cole Palmer karena hambatan struktural yang besar. Ia menambahkan bahwa sangat kecil kemungkinan Newcastle tertarik menjual salah satu pemain terbaik mereka pada bulan Januari. Pemain seperti Lewis Hall, yang baru saja menandatangani kontrak baru, tidak akan dijual dengan harga di bawah angka yang fantastis, sebuah hal yang menurut Borson tidak akan dilakukan Manchester United.

Sikap dan Konteks Pasar Transaksi

Bantahan Borson terhadap klaim belanja raksasa Manchester United muncul setelah sebuah laporan dipublikasikan di situs yang sama tempat ia berkontribusi, yakni Football Insider. Kehadiran konteks ini memberikan kredibilitas lebih besar pada tanggapannya karena ia memahami seluk-beluk industri transfer dari dalam. Ia menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak sependapat dengan sebagian besar analisis media yang saat ini sedang ramai dibahas di berbagai platform berita olahraga.

Sebelumnya, Brian King, mantan pemandu bakat Manchester United, juga ikut serta dalam perdebatan ini dengan mengutip pembicaraan internal bahwa Manchester United dan Pochettino berupaya merekrut Cole Palmer dan Lewis Hall. King menyebutkan ada dana antara 400 hingga 500 juta pound sterling yang siap dibelanjakan untuk mengembalikan United ke jajaran tim pemenang. Namun, ia juga mengakui bahwa mereka jelas tidak akan memenangi gelar tahun ini dan klub ini sudah tidak lagi sama seperti era keemasan Alex Ferguson.

Dampak Nyata bagi Klub dan Masa Depan

Terlepas dari polemik dan perdebatan panas di media mengenai angka-angka fantastis tersebut, United kemungkinan besar tetap akan mengeluarkan dana pada bulan Januari. Langkah ini diambil dalam upaya memperbaiki skuad dan menyelamatkan musim mereka yang sedang terpuruk. Namun, peluang tim mana pun untuk menghabiskan uang sebanyak itu di musim dingin tampak sangat kecil, terutama bagi tim yang hanya mendapatkan sekitar 150 juta pound sterling pada musim panas lalu. Realitas pasar saat ini menuntut Manchester United untuk lebih selektif dan realistis dalam strategi pembelian mereka.