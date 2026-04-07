Bukan Bayar KPR, Okin Justru Siapkan Pengacara di Tengah Konflik dengan Rachel Vennya

Konflik antara Rachel Vennya dan Okin kembali memanas, kali ini terkait masalah rumah dan langkah hukum yang diambil Okin. Spekulasi tentang luka lebam Rachel juga turut mewarnai pemberitaan.

Perseteruan antara Rachel Vennya dan Niko Al Hakim alias Okin kembali menjadi pusat perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada konflik seputar rumah yang seharusnya menjadi investasi masa depan bagi anak-anak mereka. Di tengah ketegangan ini, sebuah foto yang diunggah Rachel memicu spekulasi liar di kalangan warganet. Foto tersebut memperlihatkan bagian mata Rachel yang tampak berbeda dari biasanya, memunculkan dugaan adanya luka lebam akibat kekerasan fisik.

Awalnya, foto tersebut hanya dibagikan di akun Instagram pribadi Rachel, namun dengan cepat menyebar luas dan memicu berbagai asumsi. Warganet ramai berspekulasi mengenai penyebab lebam tersebut, beberapa bahkan langsung mengaitkannya dengan konflik yang sedang memanas antara Rachel dan Okin. Spekulasi ini semakin diperkuat dengan kondisi rumah yang menjadi sumber perselisihan. Rumah yang awalnya direncanakan untuk keluarga, kini menjadi sumber konflik yang berujung pada keputusan Okin untuk menjualnya. Keputusan ini diambil Okin setelah merasa bahwa masalah yang terjadi sudah terlalu panjang dan menimbulkan banyak perselisihan. Okin menjelaskan bahwa dirinya merasa perlu mengambil langkah tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Rachel Vennya sendiri dengan cepat menanggapi spekulasi yang beredar. Ia memberikan klarifikasi untuk menenangkan kekhawatiran yang muncul di kalangan penggemarnya. Rachel menegaskan bahwa lebam di matanya bukanlah akibat kekerasan fisik, melainkan hanya efek dari penggunaan eye patch saat sedang bercermin. Ia juga menambahkan bahwa dirinya memiliki kemampuan bela diri wushu untuk meyakinkan publik bahwa dirinya baik-baik saja. Selain klarifikasi mengenai kondisi fisiknya, Rachel juga kerap membagikan curahan hatinya di media sosial mengenai perannya sebagai seorang ibu tunggal. Ia mengungkapkan beban emosional yang ia rasakan dalam menjalani peran tersebut, serta bagaimana ia berusaha untuk tetap kuat dan tegar demi anak-anaknya. Di sisi lain, Okin juga memberikan klarifikasi mengenai perannya sebagai seorang ayah. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah dengan caranya sendiri, meskipun hubungan mereka tengah memanas. Ia menyampaikan bahwa dirinya terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan perselisihan





