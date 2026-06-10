Bukalapak dan Mitra Tanam Ratusan Bibit Mangrove di Muara Gembong untuk Restorasi Pantai

Program penanaman mangrove berkelanjutan oleh Bukalapak, Pelindo, dan Visi Jaya Indonesia di Muara Gembong bertujuan memulihkan ekosistem pesisir, menahan banjir rob, dan menyerap karbon. Selain itu, dibangun sumur bor dan bantuan sandang untuk warga.

Program penghijauan melalui penanaman bibit pohon mangrove yang digagas oleh Bukalapak bersama para mitra strategisnya terus menunjukkan konsistensinya dalam menghadirkan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

Sejak tahun 2022, inisiatif ini telah berjalan dan pada tahun ini, Bukalapak menggandeng PT Visi Jaya Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sebagai kolaborator. Bersama-sama, mereka menanam ratusan bibit pohon mangrove di area kritis pantai di Kampung Nelayan, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan menjadi muara Sungai Citarum. Muara Gembong kerap menghadapi tantangan lingkungan seperti banjir kiriman dari Sungai Citarum serta banjir rob akibat luapan air laut.

Kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir tersebut juga menyebabkan masyarakat dan permukiman menjadi semakin rentan terhadap dampak banjir. Dengan penanaman mangrove, diharapkan ekosistem pesisir dapat pulih sehingga mampu menahan banjir rob dan melindungi kawasan pemukiman. Selain itu, hutan mangrove memiliki potensi menyerap karbon hingga 7,5 ton per tahun, berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Direktur Bukalapak, Victor Putra Lesmana, menegaskan bahwa penanaman mangrove ini bukan sekadar perayaan simbolik tahunan.

Kolaborasi yang dimulai sejak tahun lalu ini merupakan bukti tanggung jawab berkelanjutan perusahaan dan para mitra dalam melestarikan lingkungan setempat.

"Melalui penanaman bibit pohon mangrove di Muara Gembong yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, diharapkan dapat merestorasi pesisir yang terdampak abrasi, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga sekitar secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan penanaman ini juga melibatkan karyawan dari ketiga instansi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pemulihan ekosistem pesisir dan pelestarian lingkungan.

Tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, Bukalapak bersama para mitra juga membangun sumur bor sedalam 130 meter yang akan menghasilkan pasokan air bersih untuk membantu ratusan keluarga yang mengalami krisis air bersih pasca banjir. Pembangunan sumur bor ini diharapkan dapat memulihkan akses air bersih bagi masyarakat setempat. Selain itu, Bukalapak turut menyalurkan bantuan ratusan unit pakaian untuk keluarga nelayan setempat. Pelindo menyoroti pentingnya kolaborasi antarsektor untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.

"Kelestarian lingkungan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi strategis Bukalapak, VJI, dan Pelindo diharapkan dapat memperluas jangkauan dampak positif dari program Akar Kebaikan," ujar Group Head Keberlanjutan Korporasi Pelindo, Usman Sahroni. Pelindo berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat luas. Melalui program Akar Kebaikan Vol. 4, Bukalapak bersama para mitra berkomitmen untuk terus hadir dalam mendukung kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar.

Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat pesisir Muara Gembong





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mangrove Muara Gembong Bukalapak Pelindo Restorasi Pesisir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sudah Disiapkan Lokasi Baru, PKL Gembong Tebasan Masih Ngeyel Berjualan di Bahu JalanPKL Gembong Tebasan Surabaya diminta ke lokasi baru karena dilarang berjualan di bahu jalan. Pemkot siapkan pengawasan ketat agar tertib dan aman.

Read more »

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan AuditKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Kali

Read more »

KPK Duga ASN BPK Terima Suap untuk Menutupi Temuan Dugaan Penyimpangan di Pemkab Muara EnimKPK OTT ASN BPK diduga terima suap untuk tutupi temuan dugaan penyimpangan di Pemkab Muara Enim. Simak detail kasus suap di Muara Enim ini sekarang.

Read more »

Abrasi dan Banjir Rob Masih Mengancam Muara Gembong, Ribuan Mangrove Ditanam untuk Perkuat Benteng PesisirAbrasi dan banjir rob mengancam Muara Gembong. Penanaman 13.000 mangrove perkuat benteng pesisir dan lindungi ekonomi warga setempat

Read more »