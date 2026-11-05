Buka Pendaftaran Beasiswa LPDP Doktor 2026 di University of Queensland

LPDP dan University of Queensland membuka pendaftaran beasiswa Doktor 2026 mulai 28 Oktober hingga 1 Desember. Lihat syarat, bidang studi, dan benefit program kemitraan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran program beasiswa Doktor untuk tahun akademik mendatang. Program strategis ini dilaksanakan dalam bentuk kemitraan (Co-Funding) antara LPDP dan The University of Queensland di Australia. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen lembaga untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional berkualitas tinggi di masa depan.

Pendaftaran secara resmi telah dibuka pada 28 Oktober 2026 dan akan ditutup sepenuhnya pada 1 Desember 2026. Calon penerima manfaat wajib memastikan bahwa seluruh dokumen persyaratan lengkap dan telah disubmit sebelum batas waktu tersebut berlalu. Program ini menargetkan pengembangan kapasitas manusia melalui pendidikan tingkat tertinggi di salah satu universitas terkemuka di Australia.

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Rincian Program dan Bidang Studi

Beasiswa ini khusus diperuntukkan bagi Program Doktor di The University of Queensland sesuai dengan daftar program studi yang terlampir dalam ketentuan resmi. LPDP bersama institusi mitra bertujuan untuk mendidik calon doktor pada berbagai disiplin ilmu strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Area fokus penelitian dan studi meliputi ekonomi, energi berkelanjutan, dan energi terbarukan. Selain itu, cakupan bidang studi juga mencakup isu lingkungan seperti Net Zero, perubahan iklim, perencanaan kota, dan agribisnis.

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Peserta juga dapat mengambil jalur studi di bidang keamanan maritim, kewirausahaan, pendidikan, humaniora, serta isu disabilitas dan kesetaraan gender. Keterbatasan ini menegaskan bahwa kandidat hanya dapat mendaftar pada program Doktor yang spesifik di universitas mitra tersebut.

Ketentuan Pendaftaran dan Persyaratan

Peserta yang telah menyelesaikan studi doktor (S3) tidak diizinkan untuk mendaftar pada program beasiswa doktor ini. Calon pendaftar wajib menunjukkan bukti telah mendaftar secara resmi di The University of Queensland sebagai persyaratan administratif utama.

Dokumentasi tersebut harus memuat tangkapan layar yang jelas mengenai identitas pendaftar, nama perguruan tinggi, dan program studi tujuan. Dokumen bukti pendaftaran ini menjadi syarat mutlak yang harus diunggah selama proses seleksi administrasi di sistem LPDP.

Tahapan Seleksi dan Mekanisme Pendaftaran

Pendaftar Beasiswa LPDP diharuskan untuk melakukan pendaftaran pada The University of Queensland terlebih dahulu sesuai jadwal yang berlaku di perguruan tinggi. Proses ini dilakukan melalui tautan resmi https://apply.uq.edu.au/ dengan mengikuti ketentuan seleksi yang ditetapkan oleh institusi.

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Selanjutnya, pendaftar harus masuk ke situs Pendaftaran Beasiswa LPDP di https://beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id/. Calon peserta wajib melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran digital.

Dampak dan Kuota Kemitraan

Program Doktor tahun 2026 ini menawarkan kesempatan dalam Program Kemitraan (Co-Funding) dengan kuota terbatas. Calon penerima harus memenuhi seluruh ketentuan agar dapat lolos dalam seleksi kemitraan yang kompetitif ini.

Ketidakpatuhan terhadap aturan pendaftaran atau kelalaian dalam mengunggah bukti pendaftaran universitas akan mengakibatkan diskualifikasi. Calon penerima manfaat disarankan untuk mempersiapkan dokumen dengan teliti sebelum batas akhir pendaftaran 1 Desember 2026 tiba.