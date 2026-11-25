Pemerintah membuka 154.052 formasi CPNS 2026 dengan syarat dokumen yang disederhanakan. Pelamar tidak perlu mengunggah pasfoto maupun ijazah.

Pemerintah resmi membuka 154.052 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dengan sejumlah penyederhanaan persyaratan pendaftaran. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah menyampaikan kebijakan tersebut pada Rabu, 25 November.

Dalam kebijakan ini, pelamar tidak lagi diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen yang berlaku pada seleksi sebelumnya, termasuk pasfoto dan ijazah. Seluruh pendaftaran dilakukan secara daring melalui satu portal resmi, yakni Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

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Penyederhanaan Dokumen Persyaratan CPNS 2026 Mulai Berlaku

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan seleksi CPNS 2026 bertumpu pada tiga prinsip. Prinsip pertama adalah kemudahan dan penyederhanaan persyaratan dokumen, prinsip kedua adalah kemudahan akses, dan prinsip ketiga adalah seleksi yang adil, transparan, dan objektif.

Perubahan paling nyata terdapat pada dokumen administrasi. Sebelumnya pelamar harus mengunggah surat lamaran dan surat pernyataan secara terpisah. Kini keduanya digabung menjadi satu dokumen berupa surat lamaran.

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Untuk meterai dan tanda tangan, pelamar diberi pilihan. Meterai tempel maupun meterai elektronik dapat digunakan, dan tanda tangan basah maupun tanda tangan digital sama-sama diterima.

Dibandingkan seleksi sebelumnya, perubahan ini mengurangi jumlah dokumen yang harus disiapkan pelamar. Meski demikian, pelamar tetap perlu memeriksa ketentuan teknis melalui kanal resmi sebelum mengunggah berkas.

Transkrip Nilai Menggantikan Ijazah dalam Pendaftaran

Pelamar cukup mengunggah transkrip nilai tanpa melampirkan ijazah. Transkrip tersebut dinilai sudah memuat informasi program studi sekaligus nilai akademik yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan jabatan tertentu.

Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa pasfoto yang sebelumnya wajib diunggah kini tidak lagi diperlukan. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan persyaratan dokumen secara menyeluruh.

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Pendaftaran Daring Lewat Portal SSCASN dan Helpdesk BKN

Seluruh proses pendaftaran CPNS 2026 dilakukan secara daring melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). BKN mengingatkan pelamar agar tidak menggunakan portal lain untuk mendaftar.

Pelamar yang mengalami kendala atau membutuhkan pengaduan selama proses seleksi dapat mengakses layanan helpdesk BKN. Layanan ini menjadi kanal resmi untuk menyampaikan persoalan yang muncul selama tahapan seleksi berlangsung.

Bagi pelamar, perubahan ini membuat persiapan berkas menjadi lebih ringkas. Dokumen yang perlu disiapkan kini mencakup surat lamaran tunggal dan transkrip nilai, sedangkan pasfoto dan ijazah tidak lagi termasuk dalam unggahan.