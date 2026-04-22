Budidaya Udang Vaname Dorong Investasi di Kepulauan Riau

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan bahwa budidaya udang vaname memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak investasi di Provinsi Kepulauan Riau, didukung oleh produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, dan permintaan ekspor yang kuat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menekankan potensi besar budidaya udang vaname sebagai penggerak investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung tambak udang vaname di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, pada Rabu lalu.

Menurut Nihayatul, budidaya udang vaname menawarkan kombinasi yang sangat menarik bagi investor, yaitu produktivitas yang tinggi, margin keuntungan yang signifikan, dan permintaan ekspor yang terus meningkat. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan skema modern dalam budidaya, seperti shrimp estate dan teknologi intensif, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan jaminan pengembalian investasi yang menguntungkan.

Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor budidaya perikanan, khususnya udang vaname di Kepri, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut, Nihayatul menjelaskan bahwa sektor budidaya udang juga memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu penting seperti perlindungan tenaga kerja, penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat, serta penguatan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor ini.

Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yang dapat ditingkatkan melalui dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap penguatan sektor perikanan budidaya di daerah tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyatakan harapannya agar dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan produksi udang vaname dapat terus ditingkatkan.

Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki Kepri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luki menjelaskan bahwa Kepri memiliki potensi perikanan yang sangat besar, mencapai 1,1 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dalam sektor budidaya, udang vaname telah menjadi salah satu komoditas unggulan dengan nilai ekonomi yang tinggi dan prospek yang menjanjikan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan udang vaname yang cepat dan tingkat produktivitasnya yang tinggi menjadikannya komoditas strategis dalam mendukung target nasional peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen, sebagaimana yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan lokasi geografis yang strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri memiliki keunggulan sebagai kawasan pengembangan budidaya dan ekspor hasil perikanan.

Luki Zaiman Prawira berharap kunjungan Komisi IX DPR RI dapat menjadi jembatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi berkualitas, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan industri perikanan budidaya yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan DPR dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kepri.

Pengembangan budidaya udang vaname tidak hanya dilihat sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha di sektor perikanan budidaya. Selain itu, pemerintah juga akan terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, guna memastikan bahwa pengembangan sektor perikanan budidaya tidak merusak ekosistem laut.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Kepri dapat menjadi pusat budidaya udang vaname yang terkemuka di Indonesia dan mampu bersaing di pasar global





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Udang Vaname Investasi Kepulauan Riau Komisi IX DPR RI Perikanan Budidaya

United States Latest News, United States Headlines

