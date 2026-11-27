Budi Arie Setiadi diperiksa Bareskrim terkait dugaan makar. Ketua Umum Projo ini menegaskan hanya kenal Listyo Sigit Prabowo, komunikasi terputus sejak 2024.

Ketua Umum Pemuda Pancasila, Budi Arie Setiadi, secara resmi menyatakan ketidakkenalannya terhadap sebagian besar tersangka dalam perkara dugaan makar yang menyerang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tegas ini ia sampaikan sebagai respons atas pertanyaan media dan kekhawatiran publik terkait keterlibatan figur-figur politik tertentu dalam jaringan aksi yang dinilai mengancam stabilitas negara.

Dalam keterangannya, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa satu-satunya individu dari daftar tersangka yang ia kenal secara pribadi adalah mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Pengakuan ini memberikan konteks penting mengenai batas relasi profesional dan personal di antara elit birokrasi dan militer yang kini sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.

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Mekanisme Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Warga Negara

Posisi hukum Budi Arie Setiadi dalam kasus ini terklarifikasi setelah ia menjalani prosedural pemeriksaan di Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggal pelaksanaan pemeriksaan ini adalah Jumat, 27 November 2026, sebuah waktu yang spesifik dalam kronologi penyidikan perkara berat tingkat nasional ini.

Keberadaan Budi Arie Setiadi di Bareskrim didasari oleh kesadaran konstitusionalnya sebagai warga negara yang taat hukum. Ia menyebutkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan legal untuk membantu para penyidik dalam meluruskan fakta-fakta yang sedang dibangun dalam berkas perkara tersebut.

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Tindakannya untuk datang ke kantor polisi bukan karena ia merupakan tersangka utama, melainkan sebagai saksi atau narasumber yang dapat memberikan kejelasan mengenai jaringan komunikasi dan interaksi sosial yang menjadi subjek investigasi. Langkah ini menunjukkan transparansi dirinya dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Konfirmasi Hubungan Pribadi dengan Mantan Kapolri

Ketika ditanyakan secara rinci mengenai latar belakang pengenalan terhadap tersangka, Budi Arie Setiadi memberikan alasan historis yang jelas. Ia menyebut Listyo Sigit Prabowo adalah kolega kerjanya selama masa jabatan di tingkat kabinet eksekutif. Hubungan ini terbentuk ketika mereka sama-sama mengemban amanah jabatan dalam struktur pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun dalam transisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini menegaskan bahwa satu-satunya ikatan yang dimiliki Budi Arie Setiadi dengan dunia tersangka adalah melalui jalur karir kenegaraan yang tumpang tindih. Pengakuan ini membantu membedakan antara keterlibatan nyata dalam aksi makar dengan sekadar knowing people yang bekerja di instansi yang sama.

Komunikasi Terputus Sejak Perubahan Kabinet

Sebagai detail penting dalam dinamika hubungan tersebut, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa garis komunikasi dengan Listyo Sigit Prabowo telah terputus secara total. Alasan pemutusan hubungan komunikasi ini terkait dengan tidak lagi jabatannya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.

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Mantan menteri ini menyatakan bahwa hubungan komunikasi berhenti sejak dirinya mengundurkan diri atau diberhentikan dari posisi eksekutifnya. Ini berarti tidak ada interaksi terbaru yang terjadi antara Budi Arie Setiadi dan Listyo Sigit Prabowo dalam kurun waktu yang signifikan, mengisolasi hubungan mereka ke masa lampau saja.

Klarifikasi Viral Video dan Status Hukum Projo

Publik juga menyoroti adanya video analisis yang sebelumnya viral dan sempat dikaitkan dengan konteks politik yang lebih luas. Budi Arie Setiadi langsung menampik adanya keterkaitan antara video analisis yang ia buat dengan perkara dugaan makar yang sedang digegarkan saat ini.

Ia menegaskan bahwa konten video tersebut memiliki konteks dan tujuan yang berbeda total dengan isu makar yang sedang diselidiki Bareskrim Polri. Pembatasan ini penting untuk mencegah miskonsepsi publik bahwa setiap ekspresi politik atau analisis media sosial otomatis terkait dengan ancaman keamanan negara.

Materi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik telah ia serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Budi Arie Setiadi meminta agar seluruh proses teknis dan substansi jawaban yang ia berikan menjadi tanggung jawab resmi instansi hukum yang berwenang, tanpa intervensi atau interpretasi pihak luar yang dapat mendistorsi fakta.