Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi resmi diperiksa Bareskrim Polri pada 27 November 2026 terkait dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pemerintah melalui Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Bareskrim Polri) telah resmi memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rangka penyelidikan hukum. Pemeriksaan ini dilakukan dengan status Budi Arie Setiadi sebagai saksi yang turut memberikan keterangan hukum terkait dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Proses Pemeriksaan Saksi di Bareskrim Polri

Budi Arie Setiadi hadir dan diperiksa oleh petugas Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 27 November 2026, sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian. Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri mengkonfirmasi bahwa proses pemeriksaan tersebut telah berjalan sesuai jadwal resmi yang ditetapkan.

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Dalam pernyataan resminya, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa pada hari Jumat tersebut Budi Arie sudah hadir dan masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi. Kehadiran mantan Menkominfo ini menandakan bahwa penyelidikan kasus dugaan makar yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin memasuki fase pengumpulan keterangan saksi kunci.

Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas sektor tindak pidana umum memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dijalankan dengan standar operasional baku. Kehadiran Budi Arie Setiadi di markas Bareskrim Polri menjadi indikasi seriusnya proses investigasi terhadap pelaku dan saksi yang terkait dalam jaringan kasus tersebut.

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Profil dan Latar Belakang Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi adalah sosok publik yang memiliki rekam jejak panjang dalam birokrasi dan politik Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 1969 dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti. Latar belakang pendidikannya mencerminkan komitmen terhadap bidang komunikasi dan sosial kemasyarakatan sejak dini.

Budi menempuh pendidikan dasar di SD Marsudirini, Jakarta Utara, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lembaga yang sama. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), ia menempuh pendidikan di SMA Kolese Kanisius, Jakarta Pusat, dan resmi lulus pada tahun 1988. Kelulusan ini menjadi fondasi awal sebelum ia terjun ke perguruan tinggi.

Setelah menyelesaikan SMA, Budi melanjutkan studi S-1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 1996. Aktivitas kepemimpinannya mulai terlihat jelas saat masa kuliah di mana ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI pada periode 1993-1994.

Selain itu, Budi juga tercatat sebagai anggota Presidium Senat Mahasiswa UI pada periode 1994-1995. Pengalaman organisasi ini memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pemahaman tata kelola yang kemudian mewarnai karier profesionalnya di kemudian hari, termasuk peran strategisnya sebagai Ketua Umum Projo yang merupakan salah satu kelompok relawan mantan Presiden Joko Widodo.

Aktifitas Jurnalistik dan Karier Publik

Budi Arie Setiadi tercatat aktif di dunia jurnalistik sejak masih menjadi mahasiswa. Pengalaman ini penting untuk memahami konteks keterhubungannya dengan isu-isu komunikasi publik dan tata kelola informasi. Pada tahun 1993-1994, ia tercatat menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Suara Mahasiswa UI.

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Karier jurnalistik ini kemudian bertransformasi menjadi peran publik yang lebih luas, termasuk pengabdian negara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebagai saksi dalam kasus makar, keterangan yang diberikan oleh Budi Arie Setiadi diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dinamika komunikasi politik dan administrasi yang terjadi sebelum peristiwa hukum tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Budi Arie Setiadi ini merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang komprehensif. Proses ini juga mencerminkan transparansi aparat kepolisian dalam mengungkap seluruh rantai peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh strategis nasional.

Dampak dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kehadiran Budi Arie Setiadi sebagai saksi dalam kasus dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menarik perhatian publik luas. Kasus ini bukan hanya soal individu, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan tata kelola pemerintahan.

Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keterangan yang diberikan oleh Budi Arie Setiadi akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama bagi penyidik dalam menyusun laporan akhir dan langkah selanjutnya dalam proses peradilan.

Hingga saat ini, Bareskrim Polri terus mengoptimalkan fungsi penyidikannya untuk mengungkap seluruh aspek kasus ini secara objektif dan berkeadilan. Seluruh perkembangan lanjutan dari kasus ini akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dengan penekanan pada prinsip praduga tidak bersalah hingga bukti yang sah dihadapan pengadilan.