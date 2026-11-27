Budi Arie Setiadi diperiksa Bareskrim sebagai saksi dalam perkembangan kasus makar dan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri resmi melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam rangka pengembangan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Prosedur hukum ini mengonfirmasi adanya eskalasi investigasi terhadap para elit politik dan perwira tinggi kepolisian yang dikaitkan dengan pelanggaran hukum serius tersebut.

Rincian Proses Pemeriksaan Saksi

Ketua Umum Projo ini hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara yang sedang digilir oleh penyidik. Brigjen Susatyo Purnomo, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, secara resmi membenarkan berlangsungnya proses pemeriksaan terhadap Budi Arie Setiadi beserta tersangka lainnya dalam perkara yang sama.

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Dirgtipidum Bareskrim Polri menegaskan bahwa status Budi Arie saat ini masih berada dalam posisi sebagai saksi, bukan tersangka. Proses pengumpulan bukti dan keterangan dari saksi kunci ini dinilai masih berlangsung intensif oleh tim investigator untuk memastikan kelengkapan data sebelum tahap berikutnya.

Koneksi Pernyataan Politik Kontroversial

Pemeriksaan ini menarik perhatian publik luas mengingat Budi Arie pernah melontarkan pernyataan kontroversial mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik nasional. Pernyataan tersebut sempat viral pada Agustus 2026, sebelum Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap keduanya.

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Sebelumnya, eks Ketua Umum Pemuda Jokowi tersebut juga pernah mengungkapkan spekulasi tentang kemungkinan terjadinya percepatan dalam dinamika politik nasional bahkan sebelum Pemilu 2029. Konteks politik inilah yang kemudian memicu ketertarikan penyidik untuk menggali keterkaitan lebih dalam dalam kasus penyadapan yang melibatkan pejabat tingkat tinggi.

Daftar Tersangka dan Sanksi Disiplin Polri

Dalam perkara makar, Bareskrim telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, meliputi mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin. Empat dari enam tersangka tersebut, yaitu Listyo, Ahrie Sonta, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Dari enam tersangka tersebut, tiga perwira telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Mereka adalah Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Tedjo Kusumo. Ketiganya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, namun mereka menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Ekspansi Investigasi dan Sanksi Tambahan

Pemeriksaan sejumlah pihak tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo yang kemudian merembet ke dugaan tindak pidana makar. Selain para tersangka utama, penyidik sebelumnya juga telah memeriksa mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Martinus Hukom, sebagai saksi untuk memperkuat narasi investigasi.

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Polri turut menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap AKBP Guntur Yayus Putra, mantan Kanit 2 Subdit Tindak Dittindak Densus 88 Antiteror Polri. Sanksi serupa juga diterima oleh eks Kasatgaswil Jateng Densus 88, Kombes Chairul Anam, menandakan perluasan jangkauan penindakan terhadap oknum di lingkungan penegak hukum.

Budi Arie masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, sementara untuk Devid masih ditunggu konfirmasi kehadirannya oleh tim penyidik. Proses hukum ini akan terus berlanjut untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan kepala negara dan elit militer serta kepolisian.