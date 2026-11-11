Budi Arie Sahkan Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, menyusul putusan Mahkamah Agung.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Budi Arie Setiadi, secara resmi mengonfirmasi kebenaran berita terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Konfirmasi ini disampaikan pada Rabu tanggal 11 November 2026, menandai titik balik penting dalam dinamika politik di Indonesia setelah lama diselimuti ketidakpastian. Proses administrasi ini akan segera berlangsung dalam waktu dekat dengan jadwal yang sangat presisi untuk menyerahkan dokumen resmi kepada pimpinan legislatif tertinggi.

Rencana penyerahan surat pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 12 November 2026. Gibran dijadwalkan hadir secara fisik untuk menyerahkan surat tersebut kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia tepat pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat. Kehadiran ini merupakan langkah formal yang dibutuhkan untuk memulai proses konstitusional berikutnya dalam mekanisme pergantian posisi Wakil Presiden di tingkat nasional.

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Mekanisme Pengunduran Diri Terhadap MPR

Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak dapat dipandang sebagai tindakan sepihak yang langsung mengakhiri mandat, melainkan memerlukan persetujuan dan penanganan oleh lembaga tinggi negara yang berwenang. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan secara rinci bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penegasan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Yusril Ihza Mahendra juga menekankan bahwa status kewibawaan dan kewenangan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tetap berlaku selama belum ada proses pemberhentian atau pengunduran diri yang ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. Dengan demikian, meskipun surat pengunduran diri telah diserahkan, proses konstitusional untuk menindaklanjuti hal tersebut belum dapat dianggap selesai sepenuhnya oleh sistem ketatanegaraan.

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Polemik Putusan Mahkamah Agung

Latar belakang utama dari peristiwa ini bermula dari kontroversi dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan mutlak pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Publik dan berbagai pihak menyoroti Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019. Dokumen ini menyatakan penyetaraan pendidikan Gibran setelah ia menempuh pendidikan di luar negeri, yang menjadi pokok perdebatan hukum yang cukup panjang.

Perkara sengketa ini kemudian bergulir melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum, sehingga secara yuridis menghilangkan dasar pendidikan yang pernah dijadikan syarat pencalonan.

Dorongan Hak Menyatakan Pendapat

Putusan Mahkamah Agung ini memicu gelombang perdebatan publik yang masif mengenai dampaknya terhadap validitas persyaratan pendidikan Gibran saat ia mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden. Respon politik juga muncul dari lingkungan DPR RI, di mana sejumlah anggota dewan menuntut penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Tuntutan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas implikasi hukum dan politik dari putusan pengadilan, yang dianggap menyentuh integritas proses pilpres sebelumnya.

Desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI ini dapat dianggap sebagai bagian dari proses awal menuju mekanisme pemakzulan atau pertanggungjawaban lebih lanjut. Para anggota dewan merasa perlu mendapatkan penjelasan resmi dan transparansi dari Wakil Presiden terkait bagaimana situasi hukum ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi jabatannya. Proses ini menunjukkan ketegangan antara mekanisme hukum perdata tata usaha negara dengan dinamika politik kekuasaan eksekutif dan legislatif.

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Konfirmasi Konstitusi dan Masa Depan

Informasi bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR pada 12 November 2026 pukul 10.00 WIB ini telah dikonfirmasi oleh Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Umum Projo. Namun, masyarakat dan pengamat politik harus menyadari bahwa pengajuan surat ini hanyalah langkah awal dari sebuah proses birokrasi dan konstitusi yang kompleks. Status Gibran sebagai Wakil Presiden RI masih berlaku penuh hingga ada kepastian hukum dari MPR atau mekanisme lain yang mengatur pergantian posisi.

Seiring dengan berjalannya waktu menuju tanggal penyerahan surat, perhatian publik akan terus tertuju pada bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat menangani dokumen tersebut. Apakah MPR akan langsung menerima pengunduran diri ataukah masih memerlukan proses pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi atau pleno. Situasi ini menciptakan ruang bagi spekulasi mengenai siapa yang mungkin akan menggantikan posisi Gibran, termasuk munculnya nama-nama tokoh politik yang sebelumnya juga sering disebut dalam rumor pergantian kekuasaan.