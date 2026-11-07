Budaya Sunglasses Rendah di Korsel, Gentle Monster Ekspansi Global

Penelitian menunjukkan budaya kacamata hitam rendah di Korea Selatan. Gentle Monster justru laris di luar negeri dengan ekspansi global dan kolaborasi merek internasional.

Aedes K-pop Aespa dan Karina dikenal sebagai wajah merek kacamata ternama Ray-Ban dan Gentle Monster. Kontrasnya dengan kebiasaan masyarakat Korea Selatan yang jarang memakai kacamata hitam. Warga lokal lebih memilih topi atau payung untuk perlindungan dari sinar matahari.

Kebiasaan Masyarakat Menolak Kacamata Hitam

Survei menunjukkan 76,1 persen responden berusia 20-an jarang memakai kacamata hitam. Jajak pendapat dilakukan pada tahun 2020 oleh tim peneliti Catholic Kwandong University. Data ini menggambarkan norma sosial yang kuat di kalangan generasi muda Korea Selatan.

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Sebagian besar orang memiliki aksesori pelindung mata di rumah. Survei Real Optical Research terhadap 339 responden menunjukkan 99 persen punya setidaknya sepasang kacamata hitam. Namun, penggunaan harian sangat jarang dan terbatas pada liburan atau akhir pekan.

Para pekerja kantoran lebih memilih membawa payung saat bepergian. Mereka merasa lebih nyaman dan tidak ingin tampil berbeda dari rekan kerja. Kacamata hitam dianggap tidak sesuai dengan suasana profesional di kantor atau saat makan siang bersama kolega.

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Faktor Budaya dan Sejarah Penggunaan Aksesori

Psikolog budaya Han Min menjelaskan mata berperan penting dalam menyampaikan ketulusan. Menutupi mata dapat dianggap mengurangi kesan terbuka dan hormat. Hal ini dipengaruhi tradisi Konfusianisme yang berlaku di Korea Selatan dan Jepang.

Sejarah penggunaan kacamata hitam di Korea Selatan dimulai pada masa Perang Korea. Banyak tentara Amerika Serikat mengenakan aksesori ini saat bertugas di kawasan tersebut. Citra kekuasaan dan kewibawaan melekat kuat sejak periode tersebut.

Mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee sering mengenakan kacamata hitam bersama seragam militer. Asosiasi dengan figur berkuasa ini masih membekas hingga kini. Masyarakat umum mungkin merasa canggung memakainya sehari-hari dibandingkan selebritas.

Pertumbuhan Industri Kacamata di Pasar Global

Industri kacamata Korea Selatan berkembang pesat di pasar internasional. Gentle Monster mendorong popularitas produk melalui desain eksperimental dan gerai artistik. Merek ini memiliki 86 gerai dengan 50 gerai berada di luar Korea Selatan.

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Pendapatan luar negeri Gentle Monster mencapai 332,9 miliar won pada tahun lalu. Perusahaan memperluas kolaborasi dengan merek internasional seperti Fendi, Moncler, dan Maison Margiela. Strategi ini meningkatkan daya tarik merek di pasar global.

Pasar kacamata Korea Selatan mencapai 4,7 triliun won pada tahun 2025. Angka ini naik 74 persen dibandingkan tahun 2022. Kawasan Seongsu di Seoul menjadi pusat perkembangan industri kacamata yang menarik pembeli asing.

Konsumsi Payung UV Meningkat Drastis

Penjualan payung pelindung matahari di jaringan minimarket GS25 meningkat 351 persen pada tahun 2025. Angka ini dibandingkan dengan penjualan tahun 2024 yang jauh lebih rendah. Tren ini menunjukkan prioritas perlindungan terhadap sinar ultraviolet.

Pada periode Januari hingga April tahun 2026, penjualan payung naik lagi 79,5 persen. Kecenderungan ini memperlihatkan perlindungan UV lebih dikaitkan dengan perawatan kulit. Masyarakat lokal lebih mengutamakan kesehatan kulit daripada perlindungan mata tradisional.