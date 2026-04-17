Budaya Permisif Terhadap Kekerasan Seksual: Dari Candaan Hingga Pelecehan di Lingkungan Kampus

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa FH UI menyoroti bagaimana candaan seksual yang dinormalisasi dapat berkembang menjadi pelecehan, serta peran budaya permisif dalam masyarakat terhadap isu ini. Dampak pelecehan via chat seringkali diremehkan.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( FH UI ) melalui grup percakapan menjadi sorotan tajam di media sosial pada Rabu, 15 April 2026. Sebuah diagram yang beredar luas memetakan berbagai bentuk kekerasan seksual , mulai dari yang dianggap lumrah hingga pelecehan yang eksplisit.

Diagram ini menggarisbawahi bagaimana perilaku kekerasan seksual sering kali berawal dari sekadar candaan atau lelucon dalam percakapan, yang kemudian dapat berkembang menjadi tindakan fisik seperti memeluk atau merangkul tanpa persetujuan. Fenomena ini terkait erat dengan konsep budaya permisif terhadap kekerasan seksual, di mana masyarakat cenderung menerima, membenarkan, bahkan menganggap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual sebagai hal yang wajar atau bahkan lucu. Meskipun pada awalnya terdengar aneh, terdapat tatanan masyarakat yang telah menginternalisasi perilaku ini hingga menjadikannya bagian dari budaya. Bahaya terbesar dari kondisi ini adalah ketika pelaku menyalahkan korban dan menciptakan ilusi bahwa tanggung jawab untuk mencegah kekerasan ada pada korban itu sendiri. Hal ini menciptakan masyarakat yang abai terhadap tindak kekerasan seksual dan menghindari pertanggungjawaban pelaku. Perilaku ini bisa berawal dari candaan obrolan santai antar teman yang dinormalisasi. Penting untuk dicatat bahwa pelaku kekerasan seksual tidak terbatas pada satu gender; baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku. Candaan yang bernuansa seksual atau seksis yang dinormalisasi memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi tindak kekerasan seksual yang lebih serius. Merujuk pada kasus FH UI, para psikolog menyoroti bahwa dampak pelecehan seksual yang terjadi melalui pesan teks seringkali diremehkan, padahal konsekuensinya bisa sangat merusak. Perkembangan terbaru kasus pelecehan seksual di FH UI menunjukkan bahwa 16 mahasiswa tengah dalam proses investigasi, sementara Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) telah mengundurkan diri. Situasi ini diperparah dengan adanya laporan jumlah korban yang mencapai 27 orang, menambah urgensi penanganan kasus ini.





