Bubur Candil Ubi Ungu: Resep dan Tips Membuatnya Lebih Lezat

Bubur candil ubi ungu adalah salah satu variasi bubur candil tradisional yang menggunakan ubi jalar ungu sebagai bahan utamanya. Hidangan ini memiliki cita rasa manis yang berpadu dengan tekstur kenyal dan legit dari candil, serta kuah santan yang gurih.

Jika Anda ingin menikmati hidangan manis dengan tampilan yang cantik, maka bubur candil ubi ungu adalah pilihan yang tepat. Perpaduan candil berbahan ubi ungu yang kenyal dengan kuah gula merah dan santan gurih menciptakan cita rasa yang seimbang serta cocok disajikan sebagai camilan keluarga maupun hidangan penutup.

Hidangan ini dikenal dengan teksturnya yang kenyal pada bola-bola candil, berpadu dengan kuah manis yang kental dan siraman santan gurih. Bubur candil ubi ungu tidak hanya menawarkan kelezatan, tetapi juga tampilan yang menarik dengan warna ungu alami yang cerah. Kandungan serat dan vitamin dari ubi ungu juga menambah nilai gizi pada sajian ini.

Untuk Anda yang ingin mencoba membuat sendiri hidangan ini di rumah, berikut panduan lengkap mengenai resep bubur candil ubi ungu yang lembut dan manis, yang dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Jumat (19/6/2026). Bubur candil ubi ungu merupakan salah satu variasi bubur candil tradisional yang menggunakan ubi jalar ungu sebagai bahan utamanya. Hidangan ini memiliki cita rasa manis yang berpadu dengan tekstur kenyal dan legit dari candil, serta kuah santan yang gurih.

Aroma harum daun pandan dan santan membuat bubur ini semakin menggugah selera dan cocok dinikmati sebagai camilan maupun hidangan penutup. Bubur candil ubi ungu juga sering disebut sebagai biji salak karena bentuk candilnya yang menyerupai biji buah salak. Selain lezat, ubi ungu dikenal kaya akan serat, vitamin, dan berbagai mineral yang baik untuk tubuh.

Kandungan antosianin yang memberikan warna ungu khas pada ubi berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, sehingga menjadikan hidangan tradisional ini tidak hanya nikmat tetapi juga memiliki nilai gizi yang baik. Persiapan bahan merupakan langkah awal untuk menghasilkan bubur candil ubi ungu yang lezat. Berikut daftar bahan yang dibutuhkan untuk membuat candil dan kuahnya.

Tepung tapioka: 50 gram - 250 gram (bervariasi antar resep) Air: secukupnya (sekitar 2 sdm - 100 ml, disesuaikan hingga adonan kalis) Gula merah/gula jawa sisir halus: 100 gram (opsional) Tepung maizena atau tapioka: 1-4 sdm, larutkan dengan sedikit air (untuk pengental) Santan kental: 200 ml - 500 ml (bisa dari santan instan 65 ml + air) Tepung beras atau maizena: ½ sdt - 3 sdm, larutkan dengan sedikit air (untuk pengental) Proses pembuatan bubur candil ubi ungu melibatkan beberapa tahapan, mulai dari mengolah ubi hingga menyajikan kuah santan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan hasil yang kenyal dan lezat.

Kupas ubi ungu, potong-potong, lalu kukus hingga empuk dan matang. Campurkan ubi ungu yang sudah dihaluskan dengan tepung tapioka, garam, dan gula pasir. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Didihkan air bersama gula pasir, gula merah (jika digunakan), dan daun pandan dalam panci.

Masukkan bola-bola ubi ungu ke dalam kuah gula yang mendidih. Tuangkan larutan tepung maizena atau tapioka, aduk hingga kuah mengental dan mendidih, lalu angkat. Aduk terus agar santan tidak pecah. Penyajian: Bubur candil ubi ungu siap disajikan hangat.

Untuk mendapatkan bubur candil ubi ungu dengan tekstur yang lembut dan kenyal, ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Tips ini membantu menghindari kegagalan dalam proses pembuatan. Pilih ubi ungu yang tua dan mulus, tanpa cacat. Kukus ubi hingga benar-benar empuk.

Haluskan ubi selagi masih panas agar mudah lembut. Beberapa resep menyarankan perbandingan ubi ungu dan tepung tapioka yang tepat untuk kekenyalan. Ada juga yang menggunakan campuran tepung ketan dan tapioka untuk tekstur yang lebih bervariasi. Pastikan adonan ubi ungu dan tepung tercampur rata dan kalis agar mudah dibentuk dan tidak pecah saat direbus.

Saat merebus bola-bola candil, pastikan bola-bola ubi sudah mengapung sebagai tanda sudah matang. Saat memasak kuah santan, aduk terus-menerus hingga mendidih agar santan tidak pecah dan menghasilkan kuah yang gurih. Sesuaikan jumlah larutan tepung maizena atau tapioka untuk kuah gula dan kuah santan sesuai selera kekentalan yang diinginkan. Bubur candil dan biji salak sering dianggap sama karena bentuknya, namun bubur candil umumnya terbuat dari tepung ketan atau ubi, sedangkan biji salak lebih spesifik merujuk pada olahan ubi.

Kekenyalan bubur candil ubi ungu berasal dari penggunaan tepung tapioka atau tepung ketan dalam adonannya. Bubur candil ubi ungu dapat bertahan sekitar 1-2 hari jika disimpan di lemari es. Ya, bubur candil ubi ungu dapat disajikan hangat maupun dingin, sesuai selera. Ubi ungu bisa diganti dengan ubi kuning atau ubi jalar jenis lain, namun warna dan sedikit rasa akan berbeda





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