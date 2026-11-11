BTS THE CITY ARIRANG dan Pop after Pop di Galeri Nasional Singapura

Galeri Nasional Singapura menghadirkan kolaborasi musik BTS dan seni pop internasional hingga April 2027. Kunjungi acara spesial Desember 2026 dengan tur berpemandu dan menu kuliner eksklusif.

Peringatan budaya global yang menggabungkan dunia musik K-Pop dengan koleksi seni rupa kontemporer tingkat dunia akan segera hadir di Galeri Nasional Singapura. Kolaborasi unik ini, yang dikenal sebagai BTS THE CITY ARIRANG, dijadwalkan berlangsung selama periode spesifik pada akhir tahun 2026, tepatnya dari tanggal 11 hingga 31 Desember 2026. Acara ini tidak hanya menampilkan pameran seni visual tetapi juga mengintegrasikan elemen audio melalui lagu-lagu dari album terbaru grup musik BTS, ARIRANG.

Mekanisme Tur Seni dan Integrasi Musik

Kegiatan inti dari program ini adalah jalur seni yang dinamakan Pop after Pop | BTS THE CITY ARIRANG Art Trail. Jalur tersebut dirancang untuk menghubungkan secara fisik dan tematik antara 14 karya pilihan yang berasal dari pameran besar Pop after Pop: Art around Us dengan trek musik dari katalog BTS. Pengunjung memiliki fleksibilitas untuk memilih dua metode eksplorasi, yaitu melakukan perjalanan mandiri atau mengikuti tur berpemandu yang dikurasi secara khusus oleh tim galeri.

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Selama menyusuri ruang pamer, pengunjung akan diiringi oleh alunan musik BTS yang berfungsi sebagai pendamping naratif saat mereka bergerak dari satu instalasi seni ke karya lainnya. Pendekatan ini menciptakan pengalaman imersif di mana batas antara suara dan visual menjadi kabur, memungkinkan audiens merasakan emosi dari lukisan dan patung melalui irama lagu yang familiar bagi penggemar grup musik asal Korea Selatan tersebut.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Kolaborasi Institusi

Pameran utama yang menjadi dasar integrasi musik ini diselenggarakan oleh National Gallery Singapore bekerja sama erat dengan Solomon R. Guggenheim Foundation di New York. Kerja sama strategis antara kedua institusi seni terkemuka ini menandai sejarah baru sebagai kolaborasi pertama yang pernah dilakukan oleh mereka. Pameran Pop after Pop: Art around Us dibuka resmi pada tanggal 11 Desember 2026 dan menyajikan lebih dari 200 karya seni dari lebih dari 100 seniman berbakat.

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Koleksi seni yang dipamerkan mencakup berbagai medium seperti lukisan, patung, cetakan, instalasi, dan gambar bergerak. Seniman Amerika Serikat yang terlibat dalam pameran ini meliputi nama-nama besar seperti Roy Lichtenstein, Andy Warhol, dan Barbara Kruger. Selain itu, representasi Asia Tenggara juga sangat kuat dengan kehadiran seniman Ming Wong dari Singapura, Antipas Delotavo dari Filipina, FX Harsono dari Indonesia, serta Manit Sriwanichpoom dari Thailand.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Bagi Pengunjung

Dampak langsung dari program ini dirasakan melalui pengalaman multisensorial yang diperluas hingga malam hari. Pada tanggal 18 dan 19 Desember 2026, Galeri Nasional Singapura akan mengadakan acara BTS THE CITY ARIRANG Gallery Rave di Singapore Courtyard setelah jam operasional normal galeri berakhir. Acara ini menawarkan set musik live yang mengiringi suasana malam di area terbuka galeri, memberikan variasi hiburan di luar jam kunjungan standar.

Bagi pengunjung yang berhasil mendapatkan tiket awal, terdapat insentif eksklusif berupa botol minum edisi khusus BTS THE CITY ARIRANG. Botol ini disediakan khusus bagi 500 pembeli tiket pertama yang mendaftar untuk acara Gallery Rave. Setiap pembeli tiket hanya berhak memperoleh satu unit botol, dan distribusi barang terbatas ini akan berlangsung sesuai dengan ketersediaan persediaan yang ada di lokasi acara.

Konteks Budaya Pop dan Menu Kuliner Spesial

Pameran Pop after Pop: Art around Us mengeksplorasi evolusi gerakan seni Pop Art yang bermula di Inggris dan berkembang pesat di Amerika Serikat sebelum menyebar ke berbagai negara. Fokus utama pameran adalah bagaimana seniman Asia Tenggara menafsirkan kembali bahasa visual Pop Art melalui lensa budaya populer dan kehidupan sehari-hari di kawasan tersebut. Karya-karya tersebut menggunakan citra dari media massa, iklan, dan kehidupan perkotaan untuk merespons realitas politik, perubahan sosial, serta konteks budaya masing-masing.

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Untuk melengkapi pengalaman budaya, tiga gerai kuliner lokal telah menyiapkan menu bertema BTS selama periode program. Gerai tersebut termasuk Bakery Brera, Rempapa, serta Milli Sky Dining, Bar & Lounge. Pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman spesial ini sambil menjelajahi area galeri, sehingga aspek gastronomi menjadi bagian integral dari kegiatan BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE di tempat tersebut.