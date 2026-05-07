BTS Sambut Hangat di Meksiko: Pertemuan Bersejarah dengan Presiden Claudia Sheinbaum Jelang Konser Arirang

BTS mendapatkan penyambutan istimewa dari Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Nasional sebelum menggelar konser tur dunia Arirang yang diprediksi memberikan dampak ekonomi besar bagi Mexico City.

Kelompok musik global asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan atau yang lebih dikenal sebagai BTS , baru saja menciptakan momen bersejarah saat mereka mendapatkan sambutan yang luar biasa hangat dan istimewa langsung dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum .

Pertemuan tingkat tinggi yang sangat jarang terjadi ini berlangsung tepat sebelum grup tersebut memulai rangkaian konser tur dunia mereka yang bertajuk Arirang di Mexico City. Kehadiran tujuh anggota BTS yang terdiri dari RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook di Istana Nasional pada Rabu, 6 Mei 2026, telah menarik perhatian dunia internasional. Presiden Sheinbaum sebelumnya telah mengumumkan secara resmi bahwa grup fenomenal tersebut akan mengunjungi kantor kepresidenan, yang kemudian memicu antusiasme luar biasa dari masyarakat Meksiko.

Puncak dari kunjungan ini terjadi ketika Presiden Sheinbaum mengajak para member BTS untuk menyapa warga dari balkon Istana Nasional, sebuah momen yang sangat ikonik dan penuh emosi. Dalam konferensi pers rutinnya, Presiden Sheinbaum memberikan pujian setinggi langit kepada BTS, dengan menyebut mereka sebagai grup musik yang tidak hanya sekadar menghibur, tetapi juga konsisten membawa pesan-pesan positif mengenai persahabatan, cinta, dan perdamaian bagi generasi muda di seluruh dunia.

Suasana di depan Istana Nasional berubah menjadi lautan manusia ketika sekitar 50.000 penggemar setia yang dikenal sebagai ARMY berkumpul dengan penuh semangat demi menyaksikan momen langka tersebut secara langsung. Kerumunan yang sangat besar ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan, bahkan bagi para member BTS sendiri. Saat berada di balkon National Palace, beberapa anggota BTS terlihat tertegun dan takjub melihat energi luar biasa dari para penggemar mereka.

Mereka bahkan terlihat menggunakan ponsel pribadi mereka untuk merekam pemandangan lautan manusia yang memenuhi area depan istana, sebagai bentuk apresiasi atas cinta yang mereka terima di Meksiko. Pemimpin grup, RM, dalam momen tersebut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh penggemar di Meksiko atas sambutan yang begitu hangat dan penuh kasih sayang. RM mengungkapkan bahwa mereka sudah sangat tidak sabar untuk tampil di panggung konser keesokan harinya dan mengajak seluruh penggemar untuk bersenang-senang bersama.

Untuk memberikan sentuhan personal, RM juga menyampaikan kalimat dalam bahasa Spanyol, yaitu 'I love you, I adore you', yang langsung disambut dengan sorakan riuh oleh ribuan orang. Sementara itu, V juga menambahkan bahwa ia dan seluruh anggota BTS sudah lama merindukan Meksiko dan memuji energi luar biasa yang dimiliki oleh para penggemar di negara tersebut. Pertemuan diplomatik dan budaya ini digelar sebagai pembuka rangkaian konser megah BTS yang dijadwalkan berlangsung di Estadio GNP Seguros pada hari Kamis, Sabtu, dan Minggu.

Antusiasme masyarakat Meksiko terhadap konser ini sangat tidak terbendung, terbukti dengan seluruh tiket konser yang dilaporkan ludes terjual hanya dalam waktu singkat setelah penjualan resmi dibuka. Presiden Sheinbaum sendiri menggarisbawahi bahwa konser BTS di Mexico City bukan sekadar acara musik biasa, melainkan sebuah momen bersejarah karena banyaknya penggemar di Meksiko yang sudah menantikan kedatangan mereka selama bertahun-tahun. Selain aspek budaya, kedatangan BTS juga diperkirakan akan memberikan stimulus ekonomi yang sangat signifikan bagi kota Mexico City.

Kamar Dagang Mexico City memberikan proyeksi bahwa aktivitas ekonomi yang tercipta selama periode konser ini dapat menghasilkan nilai hingga US$107,5 juta. Hal ini mencakup peningkatan okupansi hotel, peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, serta pertumbuhan sektor kuliner dan transportasi lokal. Popularitas BTS yang begitu masif di Meksiko bukan tanpa alasan, karena hal ini tercermin dengan sangat jelas melalui data streaming dari platform Spotify.

Meksiko saat ini tercatat sebagai salah satu pasar streaming K-pop terbesar kelima di seluruh dunia, dengan BTS sebagai artis K-pop yang paling banyak diputar dan didengarkan di negara tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa musik BTS mampu menembus batas bahasa dan budaya, menciptakan jembatan komunikasi antara Korea Selatan dan Meksiko. Kehadiran mereka dalam tur Arirang ini semakin mengukuhkan posisi BTS sebagai ikon budaya global yang mampu menyatukan jutaan orang melalui pesan-pesan kemanusiaan yang universal.

Dampak positif dari kunjungan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada sektor ekonomi dan hiburan, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dan pertukaran budaya antara kedua negara melalui seni dan musik





