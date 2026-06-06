BTS Pecahkan Rekor Spotify Global dengan Album ARIRANG, Dominasi Chart Internasional dan Puisi Kritik Musik

BTS mencetak sejarah baru dengan album kelima ARIRANG kembali menempati posisi puncak Spotify Global, memecahkan rekor album nomor satu terbanyak dalam satu tahun, serta meraih pujian kritis internasional menjelang konser meganya di Busan.

Pada tanggal 6 Juni 2026, BTS kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh di dunia dengan mencetak prestasi baru yang menggemparkan industri.

Album kelima mereka yang berjudul ARIRANG berhasil kembali mendominasi tangga lagu Spotify Global untuk periode 29 Mei hingga 4 Juni, menempati puncak chart Weekly Top Albums Global. Keberhasilan ini tidak hanya menjadikan ARIRANG album nomor satu pada minggu tersebut, tetapi juga memecahkan rekor terpenting dalam sejarah streaming: BTS mencatat jumlah album nomor satu terbanyak dalam satu tahun di Spotify Global, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh bintang Latin Bad Bunny.

Seluruh dua belas lagu dalam ARIRANG konsisten berada di dalam chart selama sebelas minggu berturut‑turut, dengan lagu utama "SWIM" tetap bertahan di posisi keempat pada chart Weekly Top Songs Global. Kesuksesan ARIRANG tidak terbatas pada platform streaming digital. Di pasar musik Barat, album tersebut mencatat kenaikan signifikan pada chart resmi masing‑masing negara. Di Inggris, ARIRANG melompat lima peringkat menjadi No. 33 pada Official Albums Top 100 untuk minggu 5-11 Juni.

Di Jerman, album itu tetap kuat di posisi No. 6 pada chart Top 100 Albums dan berhasil mempertahankan tempatnya di jajaran Top 10 selama sebelas minggu berurutan, menunjukkan daya tarik lintas budaya yang luar biasa. Sementara itu, di pasar Australia, ARIRANG naik dua posisi menjadi No. 6 pada ARIA Top 50 Albums dan bahkan menembus lima peringkat pada chart Top 20 Vinyl Albums, mencapai posisi No. 11, menandakan popularitas format fisik yang masih kuat di antara kolektor.

Tidak hanya meraih angka penjualan yang mengesankan, ARIRANG juga mendapat pujian kritis dari media internasional. Majalah musik Amerika Consequence menominasikan dua lagu dari album tersebut, "SWIM" dan "Hooligan", ke dalam daftar lagu terbaik paruh pertama tahun 2026, menyoroti kemampuan BTS untuk menjelajahi berbagai genre sekaligus mempertahankan identitas rap yang khas dan produksi hip‑hop yang dinamis. Kesuksesan ini akan menjadi latar belakang yang kuat bagi konser spektakuler BTS yang dijadwalkan pada 12 dan 13 Juni di Busan Asiad Main Stadium.

Konser tersebut diprediksi akan dipadati oleh jutaan penggemar ARMY dari seluruh dunia, menegaskan kembali pengaruh global BTS tidak hanya dalam musik, tetapi juga dalam budaya pop secara luas





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BTS ARIRANG Spotify Global Chart Internasional Konser Busan

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