BTN Tegaskan Keputusan Kredit Tetap di Bank Meski Ada Pelonggaran SLIK

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan bahwa keputusan pemberian kredit sepenuhnya menjadi kewenangan bank, meskipun ada kebijakan pelonggaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bank akan tetap melakukan penilaian kredit secara selektif, terutama pada debitur dengan pinjaman kecil yang berisiko macet.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ), Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa penilaian dan keputusan pemberian kredit tetap menjadi kewenangan penuh pihak bank, bahkan di tengah adanya kebijakan pelonggaran Sistem Layanan Informasi Keuangan ( SLIK ).

Pernyataan ini disampaikan Nixon sebagai respons terhadap kebijakan yang diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat dengan nominal pinjaman di bawah Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur. Nixon menekankan konsistensinya dalam mempertahankan prinsip bahwa keputusan kredit harus berada di tangan bank. Ia berargumen bahwa bank memegang tanggung jawab penuh atas kualitas risiko yang disandangnya. "Saya seringkali bicara hal yang sama dan saya konsisten akan mengatakan hal yang sama, bahwa biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan tanggung jawab pengurus kalau ada apa-apa," ujar Nixon dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 16 April 2026. Lebih lanjut, Nixon menjelaskan bahwa meskipun menghormati kebijakan regulator yang lahir dari kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta asosiasi perumahan, bank memiliki ruang untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam dan selektif. Hal ini terutama berlaku bagi debitur dengan pinjaman kecil. Bank perlu membedakan apakah debitur tersebut merupakan korban dari sistem atau justru mencerminkan karakter pembayaran yang buruk. Sebagai contoh, jika seorang debitur memiliki banyak pinjaman kecil yang semuanya macet, hal ini dapat menjadi indikasi perilaku kredit yang berisiko tinggi, sehingga tidak serta-merta layak untuk mendapatkan pembiayaan baru. Nixon memberikan ilustrasi yang gamblang, "Kami dengar bahwa banyak sekali yang di bawah Rp1 juta ini, (punya) lebih dari satu rekening. Jadi, kalau misalnya dia punya 30 rekening, (ada kredit) Rp200 ribu, Rp300 ribu, itu kan di bawah Rp1 juta semua. Tapi semuanya NPL. Apakah orang seperti ini layak? Pertanyaannya kalau (kredit) Rp200 ribu saja tidak dibayar, bagaimana kita kasih ratusan juta? Kalau sudah menyangkut karakter," tegasnya. Ia menambahkan bahwa dampak dari kebijakan pelonggaran SLIK terhadap peningkatan jumlah debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi pun masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Penilaian yang cermat dan mendalam, dilakukan secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan data dan profil masing-masing debitur, tetap menjadi kunci utama. "Jadi balik lagi, judgement atau keputusannya biar saja diserahkan ke bank, karena bank mengerti sekali keputusannya harus seperti apa," pungkas Nixon. Di tengah dinamika perbankan dan kebijakan ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menunjukkan tren penguatan. Hingga pukul 09.02 WIB, Rupiah diperdagangkan di level Rp17.134 per Dolar AS, menguat 9 poin atau 0,05 persen dari posisi sebelumnya di Rp17.143 per Dolar AS. Di sisi lain, industri maritim juga menunjukkan aktivitas internasional yang signifikan. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China. Kunjungan ini merupakan bagian dari rencana strategis BKI untuk membuka layanan di negara tersebut. Sementara itu, pasar modal Indonesia juga menunjukkan optimisme pada pembukaan perdagangan, Kamis, 16 April 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 39 poin atau 0,52 persen ke level 7.663. IHSG diprediksi akan melanjutkan tren positif dalam jangka pendek, meskipun diperkirakan akan bergerak sideways atau mendatar pada hari ini. Penguatan ini sejalan dengan bursa Asia-Pasifik yang juga menunjukkan kinerja positif pada pembukaan pasar, dipicu oleh penguatan indeks acuan di bursa Amerika Serikat (AS). Perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup terkoreksi 0,68 persen setelah mengalami reli yang kuat. Kondisi pasar yang tidak stabil, seperti yang ditimbulkan oleh potensi krisis atau ketidakpastian global akibat isu geopolitik seperti perang Iran vs Israel, mendorong investor untuk mencari strategi investasi yang aman. Investasi emas saat krisis menjadi salah satu pilihan untuk melindungi nilai aset di tengah gejolak ekonomi. Di sektor lain, isu pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa IPB University angkatan 59 menjadi viral di media sosial X, berawal dari terbongkarnya isi grup chat yang dianggap vulgar. Di dunia olahraga, Presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi pusat pelatihan timnas Iran di Antalya, Turki, dan mencatat keinginan para pemain untuk tampil maksimal. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Padang melalui Wali Kota Fadly Amran menunjukkan dukungan nyata terhadap penyelenggaraan seminar strategis di wilayahnya. Meskipun berita utama berfokus pada kebijakan perbankan dan pergerakan pasar finansial, berbagai sektor lain juga menunjukkan aktivitas yang signifikan. Di bidang teknologi, produk YIDIMU MagPro 14K hadir dengan inovasi resolusi mikro dan fitur auto-release yang diklaim mampu meningkatkan presisi, kebersihan, dan mencegah goresan pada proses pencetakan 3D. Perkembangan teknologi ini menunjukkan tren peningkatan kualitas dan efisiensi dalam industri manufaktur. Selain itu, data ekonomi makro seperti nilai tukar mata uang dan pergerakan indeks saham menjadi indikator penting bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan strategis. Penguatan Rupiah, misalnya, dapat memengaruhi biaya impor dan daya saing produk ekspor. Kunjungan BKI ke Tiongkok membuka peluang kerja sama internasional yang dapat memberikan dampak positif bagi industri perkapalan Indonesia. Prediksi pergerakan IHSG yang cenderung positif dalam jangka pendek memberikan sentimen yang baik bagi investor pasar modal. Namun, ketidakpastian global akibat isu geopolitik tetap menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai. Dalam konteks ini, strategi investasi yang diversifikasi dan berfokus pada aset yang relatif aman seperti emas menjadi relevan. Isu sosial seperti dugaan pelecehan seksual juga menunjukkan pentingnya perhatian terhadap etika dan perilaku di institusi pendidikan. Dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan strategis seperti seminar menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan di berbagai sektor. Semua elemen ini, dari kebijakan perbankan hingga perkembangan teknologi dan isu sosial, saling terkait dan membentuk lanskap ekonomi serta sosial yang dinamis





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Percepat KPR, BTN Integrasikan Proses Lewat Satu Sistem TerpusatPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PKWT April 2026: Kesempatan Emas Berkarier di Bank SentralBank Indonesia membuka rekrutmen jalur PKWT dan Special Hire pada April 2026. Pelajari persyaratan, cara mendaftar, dan posisi yang tersedia untuk berkontribusi di bank sentral.

Read more »

BTN JAKIM 2026 diikuti 40 ribu pelari, perkuat sport tourism JakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) ...

Read more »

BTN JAKIM 2026: Jakarta Siap Gelar Maraton Internasional dengan Target 40.000 PesertaPemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank BTN akan kembali menyelenggarakan BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) pada 13-14 Juni 2026. Acara ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, dengan target lebih dari 40.000 peserta, termasuk 1.000 pelari internasional dari 46 negara. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi dukungan Bank BTN dan menyebut ajang ini sebagai sarana memperkenalkan ikon kota dan budaya lokal, serta mendorong perekonomian daerah. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menekankan komitmen BTN dalam mendukung kualitas hidup masyarakat melalui olahraga dan sport tourism.

Read more »

OJK tegaskan relaksasi SLIK tidak untuk hindari catatan NPLOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menegaskan relaksasi kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak mencatat tunggakan pinjaman di ...

Read more »

