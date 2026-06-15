BTN Raup Laba Bersih Rp1,85 Triliun per Mei 2026, Tumbuh 54,37% YoY

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) beserta entitas anaknya Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan kinerja keuangan yang kuat per Mei 2026 dengan laba bersih konsolidasi Rp1,85 triliun, naik 54,37 persen year-on-year. Pertumbuhan didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih, penyaluran kredit dan pembiayaan yang mencapai Rp403 triliun, serta pertumbuhan dana pihak ketiga. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan fundamental bisnis tetap solid dan optimistis terhadap peran sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi nasional.

Bank Tabungan Negara ( BTN ) beserta entitas anaknya, Bank Syariah Nasional (BSN), mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,85 triliun per Mei 2026. Capaian ini meningkat 54,37 persen secara year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun.

Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) BTN tercatat Rp7,13 triliun hingga Mei 2026, tumbuh 15,15 persen YoY dari Rp6,19 triliun pada Mei 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan yang mencapai Rp403,06 triliun per Mei 2026, naik 9,97 persen YoY dari Rp366,52 triliun. Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK) konsolidasi BTN mencapai Rp433,95 triliun, naik 9,09 persen YoY dari Rp397,78 triliun.

Laba operasional konsolidasi BTN tercatat Rp2,39 triliun per Mei 2026, grew 58,37 persen YoY dari Rp1,51 triliun. Pre Provision Operating Profit (PPOP) BTN Group mencapai Rp3,98 triliun, naik 20,07 persen YoY dari Rp3,31 triliun. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan kinerja positif tersebut menunjukkan fundamental bisnis BTN tetap solid di tengah dinamika global. Sektor perumahan dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan besar karena rumah adalah kebutuhan dasar masyarakat.

BTN optimistis sektor ini tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, BTN akan terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat baik dari sisi kepemilikan rumah maupun layanan keuangan pendukungnya.

Di luar data Mei 2026, catatan historis menunjukkan tren pertumbuhan laba BTN yang konsisten, seperti laba operasional konsolidasi Rp1,87 triliun per April 2026 (tumbuh 47,66 persen YoY), laba bersih Rp503 miliar per Februari 2026 (naik 281 persen), laba bersih Rp3,5 triliun sepanjang 2025 (naik 16 persen), laba bersih Rp2,91 triliun pada periode tertentu (naik 21,10 persen YoY), serta laba bersih konsolidasi Rp2,08 triliun di Kuartal III 2024. BTN juga terus menyalurkan kredit dan pembiayaan signifikan, seperti Rp352 triliun di Semester I 2024.

Selain kinerja BTN, laporan ini menyertakan berbagai berita lain yang tidak berkaitan langsung, termasuk regarding penguatan IHSG, jakarta International Marathon 2026, literasi keuangan generasi muda, sertaseveral headline seputar laba BTN di periode sebelumnya. Namun substance utama berita berfokus pada pencapaian kinerja keuangan BTN per Mei 2026 dan strategi jangka panjangnya di sektor perumahan





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BTN Laba Bersih Kredit Pembiayaan Perumahan

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