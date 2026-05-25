BTN Perluas Bisnis Ritel Lewat Pengalihan Kredit SMBCI, Perkuat Modal Rp2 T Triliun, dan Kemitraan Strategis dengan Bank bjb & Mabes TNI

Bank Tabungan Negara (BTN) menandatangani pengalihan portofolio kredit SMBCI senilai hampir Rp20 triliun, menahan laba Rp3,5 triliun untuk memperkuat modal, serta memperpanjang kemitraan strategis dengan Bank bjb dan Mabes TNI, sambil meluncurkan inisiatif layanan digital di sektor pariwisata Bali.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah melaksanakan serangkaian langkah strategis untuk memperluas jaringan bisnis ritel dan meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan di Indonesia. Pada pekan ini, BTN menandatangani perjanjian pengalihan portofolio kredit dengan subsidiary SMBC Indonesia (SMBCI) senilai mendekati Rp20 triliun.

Transaksi ini menandai langkah signifikan dalam restrukturisasi aset kredit BTN, sekaligus membuka ruang bagi bank untuk memfokuskan kembali sumber daya pada segmen pembiayaan yang lebih menguntungkan, termasuk program KPR bersubsidi dan produk perbankan digital. Selain itu, BTN juga mengumumkan rencana penahanan laba sebesar Rp3,5 triliun untuk memperkuat modal inti, yang nantinya akan dialokasikan untuk ekspansi kredit dan pengembangan layanan digital, sejalan dengan visi transformasi bisnis 2025‑2029.

Dengan memperkuat permodalan melalui shareholder loan sebesar Rp2 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero), BTN memastikan ketahanan likuiditasnya sekaligus menyiapkan fondasi kuat untuk meluncurkan produk-produk inovatif, seperti layanan keuangan terintegrasi bagi pelaku pariwisata di Bali dan solusi tabungan digital bagi generasi milenial. Kemitraan strategis juga menjadi pilar utama dalam agenda pertumbuhan BTN.

Bank bjb dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memperpanjang kerja sama untuk menyediakan rangkaian layanan keuangan komprehensif bagi personel militer, mulai dari pembiayaan rumah, simpanan berjangka, hingga program pensiun. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas basis nasabah BTN, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok yang secara tradisional kurang terlayani.

Di samping itu, BTN menjalin aliansi dengan MKP (Mitra Keuangan Pariwisata) untuk membangun standar baru ekosistem layanan keuangan digital di sektor pariwisata Bali, mengintegrasikan pembayaran non‑tunai, pinjaman mikro untuk usaha kecil, serta platform pemesanan akomodasi yang terhubung langsung dengan kredit rumah. Inisiatif ini sejalan dengan upaya BNI yang tengah memperkuat konektivitas global dan ekosistem digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja keuangan BTN menunjukkan hasil yang positif dalam kuartal pertama 2026.

Laba bersih mencapai Rp2,91 triliun, naik 21,10 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara laba operasional konsolidasi tercatat Rp1,87 triliun, meningkat 47,66 persen yoy. Pada sisi pasar modal, BTN berhasil memesan obligasi senilai Rp4,57 triliun, melampaui target yang ditetapkan, dana tersebut direncanakan untuk memperkuat pembiayaan perumahan nasional dan mendukung program tabungan bagi UMKM.

Meskipun demikian, BTN masih menghadapi tantangan hukum terkait dugaan korupsi KPR di Karawang, di mana tim penyidik Kejari Karawang melakukan geledah dan segel kantor BAS di Bekasi. Kasus ini diperkirakan merugikan negara ratusan miliar rupiah dan menuntut BTN untuk meningkatkan tata kelola risiko serta transparansi dalam proses kredit. Secara keseluruhan, strategi diversifikasi produk, penguatan modal, dan kemitraan lintas sektoral menjadi landasan BTN untuk mempertahankan posisi sebagai bank perumahan terdepan sekaligus memperluas layanan keuangan ke segmen ritel yang lebih luas





