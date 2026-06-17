BTN Perkuat Strategi Beyond Mortgage dengan Kolaborasi ke Pemerintah DKI dan Kementerian UMKM

PT Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat transformasi Beyond Mortgage melalui kolaborasi strategic dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian UMKM guna memperluas akses layanan perbankan, pembiayaan perumahan, dan pemberdayaan UMKM, termasuk penggunaan platform SAPA UMKM.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) terus memperkuat strategi transformasi Beyond Mortgage dengan membangun kolaborasi strategis bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi lintas sektor ini dihadiri di Jakarta, Rabu (17/6/2026), memiliki tujuan untuk memperluas akses layanan perbankan, pembiayaan perumahan, serta pemberdayaan pelaku UMKM. Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo menyatakan bahwa BTN akan memperluas sinergi dalam penyediaan berbagai layanan perbankan bagi aparatur sipil negara (ASN). Produk tersebut mencakup simpanan, layanan transaksi, fasilitas pembiayaan perumahan subsidi maupun non-subsidi, layanan berbasis payroll, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan program pemberdayaan UMKM di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, bersama Kementerian UMKM, BTN memperkuat kolaborasi dalam pengembangan akses pembiayaan dan layanan perbankan bagi pelaku UMKM. Kedua belah pihak juga akan menjajaki sinergi melalui platform SAPA UMKM untuk memperluas akses layanan keuangan, mendukung pembiayaan usaha, serta membuka peluang kepemilikan rumah bagi pelaku UMKM. Oni menuturkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk membangun ekosistem layanan keuangan yang semakin terintegrasi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan bisnis baru.

Katanya, kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman yang bersifat seremonial. Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi ini benar-benar menghasilkan manfaat bagi semua pihak, baik bagi BTN, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun masyarakat yang menjadi penerima manfaat layanan. Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk semakin berpihak kepada UMKM, BTN juga memperkuat dukungan kepada sektor ini.

Kehadiran platform SAPA UMKM membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sehingga pelaku UMKM dapat semakin mudah mengakses berbagai produk dan layanan perbankan BTN. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uus mengatakan kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat.

Sinergi dengan BTN diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan, mendukung program perumahan, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyatakan kolaborasi dengan BTN memperkuat pengembangan ekosistem layanan bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan platform digital SAPA UMKM. Loto menjelaskan bahwa melalui platform tersebut, ekosistem layanan yang terintegrasi dapat dibangun, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan mulai dari legalitas, pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha hingga pemasaran.

Sinergi dengan BTN akan semakin memperkuat ekosistem tersebut. Melalui kedua kerja sama tersebut, BTN optimistis dapat memperluas jangkauan layanan perbankan kepada ekosistem ASN maupun UMKM sekaligus memperkuat implementasi strategi Beyond Mortgage. Perseroan akan terus membangun kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis untuk menghadirkan solusi keuangan yang semakin terintegrasi, meningkatkan inklusi keuangan, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan





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