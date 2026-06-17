BTN Gandeng Pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian UMKM, Perluas Layanan Keuangan untuk ASN dan Pelaku UMKM

Bank Tabungan Negara menandatangani dua MoU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian UMKM untuk memperluas akses layanan perbankan, pembiayaan perumahan, dan pemberdayaan UMKM melalui platform SAPA UMKM.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan komitmennya dalam rangka memperluas inklusi keuangan melalui serangkaian kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah dan lembaga kementerian. Pada sebuah upacara yang dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, S.Sos.

, M.A.P. , serta Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia Loto Srinaita Ginting, S.E. , M.Comm. , dua nota kesepahaman (MoU) resmi ditandatangani.

Nota kesepahaman pertama merupakan wujud kerja sama antara BTN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara nota kesepahaman kedua mengikat kolaborasi antara BTN dan Kementerian UMKM. Kedua perjanjian ini ditujukan untuk memperluas akses layanan perbankan, memperkuat pembiayaan perumahan, serta mendukung pemberdayaan pelaku UMKM di wilayah ibukota serta secara nasional.



Melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BTN akan menyediakan rangkaian layanan keuangan yang ditargetkan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan warga Jakarta.

Layanan tersebut mencakup produk simpanan, layanan transaksi berbasis payroll, fasilitas pembiayaan perumahan baik subsidi maupun non‑subsidi, serta program literasi keuangan yang dirancang untuk meningkatkan inklusi finansial. Selain itu, BTN berencana mengembangkan program pemberdayaan UMKM di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penyediaan pembiayaan modal kerja dan pelatihan kapasitas usaha. Dalam konteks kolaborasi dengan Kementerian UMKM, BTN menargetkan pengembangan platform digital SAPA UMKM sebagai sarana utama untuk memperluas akses pembiayaan, legalitas, serta pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Platform tersebut diharapkan menjadi ekosistem terintegrasi yang memudahkan UMKM dalam mengakses produk perbankan, mendapatkan pendanaan, meningkatkan kapasitas, hingga memasarkan produk secara daring.



Wakil Direktur Utama BTN, Oni Febriarto Rahardjo, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi inti strategi "Beyond Mortgage" BTN, yakni menciptakan ekosistem layanan keuangan yang tidak hanya terfokus pada pembiayaan perumahan, tetapi juga pada penawaran produk yang lebih luas bagi segmen ASN dan UMKM.

"Kami tidak ingin MoU ini hanya menjadi dokumen seremonial; kami ingin kolaborasi ini menghasilkan manfaat nyata bagi semua pihak, termasuk masyarakat," ujar Oni. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menyambut baik kemitraan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Sinergi dengan BTN akan membuka peluang bagi masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih mudah, mendukung program perumahan, dan memperkuat UMKM," tambahnya. Sementara itu, Loto Srinaita Ginting, Sekretaris Kementerian UMKM, menilai platform SAPA UMKM sebagai kunci dalam membangun ekosistem layanan terintegrasi bagi pelaku UMKM.

"Kerja sama ini memperluas akses pembiayaan dan layanan perbankan, serta memperkuat kapasitas usaha melalui digitalisasi," ujarnya. BTN optimis bahwa kedua MoU ini akan memperluas jangkauan layanan perbankan kepada ASN dan UMKM, sekaligus memperkuat implementasi strategi Beyond Mortgage. Perseroan berkomitmen untuk terus menjalin kemitraan dengan kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya demi menciptakan solusi keuangan yang terintegrasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan





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