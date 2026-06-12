BTN Buka Lowongan Karir untuk Dua Posisi Strategis, Digabung dengan Kabar Kasus Korupsi MBG

PT Bank Tabungan Negara (BTN) membuka kesempatan karir untuk dua posisi strategis melalui rekrutmen pada 11-21 Juni 2026. Posisi tersebut adalah Operational Risk Control Retail Banking Department Head dan Regional Business Control Head. Gagasan utama adalah menarik profesional dengan minimal 10 tahun pengalaman, terutama dari konsultan Big Four, untuk mengisi peran penting dalam pengelolaan risiko operasional dan investigasi fraud. Di sisi lain, kabar tentang索尼 Sonjaya menyerahkan 26 nama dalam kasus korupsi MBG ke Kejagung juga dimuat, menambah nuansa berita yang menggabungkan lowongan kerja dan perkara hukum.

PT Bank Tabungan Negara ( BTN ) kembali membuka peluang karier bagi profesional berpengalaman melalui program rekrutmen yang berlangsung pada 11 hingga 21 Juni 2026. Dalam rekrutmen kali ini, BTN membuka dua posisi strategis, yakni Operational Risk Control Retail Banking Department Head dan Regional Business Control Head.

Kesempatan ini ditujukan bagi kandidat yang memiliki pengalaman panjang di bidang manajemen risiko operasional, pengendalian bisnis, investigasi fraud, hingga pengelolaan risiko perbankan. Untuk posisi Operational Risk Control Retail Banking Department Head, tanggung jawab utama meliputi proses investigasi fraud internal di divisi pengelolaan kantor pusat sesuai kewenangan dan Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan.

Pihak yang terpilih harus memastikan validasi desain kontrol atas risiko yang telah diidentifikasi oleh risk taking unit, mengimplementasikan framework yang sudah ditetapkan, serta memastikan ketepatan waktu dan kualitas pemenuhan risk register dan Risk Control Self Assessment (RCSA). Analisis risk event dan penyusunan risk control self assessment beserta lesson learned harus dilakukan bersama Line of Business (LoB) sesuai target waktu yang berlaku. Sementara untuk posisi Regional Business Control Head, fokusnya adalah pada pengawasan dan investigasi fraud di tingkat kantor cabang.

Tanggung jawabnya antara lain melakukan investigasi fraud internal di kantor cabang sesuai kewenangan dan SLA, mengumpulkan bukti, melakukan wawancara korban dan suspect, analisis finansial forensik, tracking digital, serta koordinasi dengan unit terkait dalam pengumpulan alat bukti. Selain itu, jugamelakukan supervisi penyusunan Laporan Hasil Investigasi (LHI) yang komprehensif serta menentukan nominal potensi dan/atau kerugian riil akibat fraud sesuai kewenangan.

Kedua posisi ini membutuhkan total pengalaman kerja minimal 10 tahun dan diutamakan memiliki pengalaman bekerja di konsultan Big Four pada bidang yang relevan. Jadwal pendaftaran tersedia untuk pelamar yang memenuhi kualifikasi melalui portal rekrutmen resmi BTN di btn.id/btnrecruitment. BTN mengingatkan seluruh pelamar agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen. Selain pengumuman lowongan karir, dalam sumber berita juga menyebutkan Sony Sonjaya yang menyerahkan 26 nama diduga terlibat kasus korupsi MBG ke penyidik Kejagung.

Berita ini menyoroti dua topik utama, yaitu lowongan karir di BTN dan perkara korupsi yang melibatkan figur bernama Sony Sonjaya





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BTN Lowongan Karir Rekrutmen Operational Risk Control Regional Business Control Fraud Investigation Big Four Sony Sonjaya MBG Korupsi Kejagung

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