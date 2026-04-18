BTN Bersinergi dengan INKOPPAS Perluas Akses Keuangan Pedagang Pasar

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan strategis dengan Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) untuk memperluas akses keuangan bagi pedagang pasar melalui digitalisasi dan penyediaan layanan perbankan. Kolaborasi ini mencakup digitalisasi retribusi, QRIS, EDC, serta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit produktif.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) terus menggenjot ekspansi ekosistem bisnisnya dengan menargetkan sektor ekonomi akar rumput. Langkah terbarunya adalah menjalin kemitraan strategis dengan Induk Koperasi Pedagang Pasar ( INKOPPAS ). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai digitalisasi pasar , yang dilaksanakan oleh Direktur Utama BTN , Nixon LP Napitupulu, bersama jajaran pengurus INKOPPAS di Menara 2 BTN , Jakarta, pada Rabu, 15 April.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian integral dari upaya perseroan untuk memperluas jangkauan akses keuangan yang berbasis ekosistem. Ia menggarisbawahi pentingnya pasar tradisional sebagai pilar fundamental ekonomi Indonesia yang perlu segera merangkul transformasi digital. 'Kemitraan ini merupakan langkah strategis kami dalam memperluas akses keuangan berbasis ekosistem. Pasar tradisional adalah urat nadi perekonomian rakyat,' tegas Nixon.

BTN berkomitmen menyediakan serangkaian layanan perbankan digital yang komprehensif melalui kerja sama ini. Layanan tersebut mencakup digitalisasi pungutan retribusi pasar, implementasi QRIS Bale Merchant, dan penyediaan mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk memfasilitasi transaksi yang lebih lancar antara pedagang dan pembeli. Lebih lanjut, melalui ekosistem INKOPPAS, para pedagang pasar kini akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai fasilitas kredit produktif lainnya yang ditawarkan oleh BTN.

Nixon mengungkapkan harapannya bahwa jejak rekam transaksi digital yang terekam nantinya akan sangat membantu bank dalam melakukan penilaian kredit (credit scoring) yang lebih akurat. 'Kami tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan transaksi digital, tetapi juga berupaya membuka akses pembiayaan agar kapasitas usaha para pedagang dapat meningkat secara berkelanjutan,' tambahnya.

Ketua Umum INKOPPAS, Yudianto Tri, menyambut baik sinergi ini, menilai bahwa akses terhadap pembiayaan dan teknologi merupakan dua tantangan terbesar yang dihadapi pedagang pasar di era ekonomi digital yang semakin pesat. 'Melalui kemitraan ini, kami berharap anggota koperasi kami akan memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari pembayaran digital hingga pengelolaan transaksi yang lebih transparan dan efisien,' ujar Yudianto.

Ke depannya, BTN berencana untuk mengembangkan aplikasi komunitas khusus yang dirancang untuk anggota koperasi dan pedagang pasar. Selain itu, pembukaan Bale Agen di lingkungan koperasi diharapkan dapat mendekatkan layanan perbankan kepada para pedagang, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan lapak dagangannya untuk mengakses layanan tersebut.

Sinergi antara BTN dan INKOPPAS ini diharapkan tidak hanya mampu mempercepat proses transformasi pasar tradisional di seluruh penjuru Indonesia, tetapi juga turut memastikan jutaan pedagang pasar dapat meningkatkan taraf usaha mereka melalui dukungan permodalan yang lebih terukur dan efisien, sejalan dengan komitmen BTN untuk terus mendorong inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pelaku ekonomi di sektor informal yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan menyediakan infrastruktur digital dan akses pembiayaan yang memadai, BTN dan INKOPPAS bertekad menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan dan inklusif, memperkuat peran pasar tradisional sebagai lokomotif perekonomian nasional di tengah tantangan zaman yang terus berubah, serta memberdayakan para pedagang untuk bersaing dan berkembang di era digital





