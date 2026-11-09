BSU November 2026 dan Insentif PPh 21 DTP untuk Pekerja Berpenghasilan

Pemerintah menyalurkan BSU untuk pekerja gaji di bawah Rp 3 juta pada November 2026 serta insentif pajak hingga Rp 10 juta melalui PPh Pasal 21 DTP.

Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap akhir proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dijadwalkan direalisasikan pada November 2026. Program prioritas nasional ini secara eksplisit difokuskan bagi para pekerja yang menerima penghasilan bulanan di bawah Rp 3 juta, dengan tujuan menjaga stabilitas daya beli kelompok ekonomi rentan.

Proses Verifikasi Data BSU November 2026

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa seluruh administrasi dan verifikasi data kini tengah dipacu untuk memastikan BSU tepat sasaran. Proses penyaluran saat ini sedang dirampungkan di Kementerian Keuangan, di mana data calon penerima sedang diperbarui untuk keakuratan matriks distribusi.

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Siang hari ini, Senin 9 November 2026, Airlangga mengonfirmasi bahwa semua tahapan teknis sedang berjalan di Kantor Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa penundaan atau proses panjang yang terjadi semata-mata disebabkan oleh validasi data yang ketat untuk menjamin keadilan akses bagi warga yang memenuhi syarat administratif.

Kriteria Pendapatan Maksimal Rp 3 Juta

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan penyaringan saksama terhadap data calon penerima bantuan tunai ini. Fokus utama kriteria penerima BSU adalah pekerja yang memiliki batas gaji maksimal di bawah Rp 3 juta per bulan, tanpa terkecuali untuk kategori pekerjaan formal maupun informal yang tercatat.

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Airlangga menegaskan secara tegas bahwa semua individu yang tercatat dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta akan diberikan BSU secara penuh. Saat ini, data tersebut masih sedang diproses dan diolah oleh Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan tidak ada penerima yang salah sasaran atau terlewat dalam sistem.

Skema Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Di luar program bantuan tunai langsung BSU, pemerintah juga menyiapkan skema insentif perpajakan bagi pekerja kelas menengah. Fasilitas ini berupa keringanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah atau PPh 21 DTP untuk mengurangi beban biaya hidup.

Fasilitas keringanan pajak tersebut secara spesifik diberikan kepada pekerja dengan tingkat penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi makroekonomi untuk menopang kelangsungan konsumsi dan menjaga sirkulasi ekonomi riil di sektor domestik.

Diferensiasi Jaring Pengaman Ekonomi

Secara keseluruhan, pemerintah memisahkan jaring pengaman ekonomi berdasarkan strata pendapatan pekerja dengan sangat tegas. Penyaluran BSU difokuskan untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sedangkan skema PPh 21 DTP menopang kelangsungan konsumsi pekerja hingga batas gaji Rp 10 juta.

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Langkah strategis ini memastikan bahwa setiap segmen tenaga kerja mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kapasitas finansial mereka. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses administratif tersebut agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pada periode yang telah ditentukan.