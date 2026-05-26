BSP Pantau Rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA, IHSG Tetap Stabil di Zona Hijau

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk menegaskan belum ada kebijakan khusus terkait rencana pemerintah menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, sementara Indeks Harga Saham Gabungan terus menunjukkan peningkatan dan mempertahankan zona hijau.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terus menjadi sorotan para pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penutupan perdagangan Selasa, 2 Januari 2026, indeks tersebut mencatat kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan data tahun 2016, ketika IHSG hanya menutup pada level 5.296.711 poin.

Kenaikan ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik, meskipun masih dihadapkan pada ketidakpastian regulasi terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Dalam konteks regulasi, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP) menanggapi permintaan klarifikasi BEI mengenai rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA. Surat tanggapan yang disampaikan oleh Corporate Secretary BSP, Aditya Indrajati, pada 26 Mei 2026 menyatakan bahwa perusahaan masih memantau perkembangan diskusi regulasi tersebut.

BSP belum dapat mengambil sikap atau kebijakan khusus karena peraturan masih dalam tahap pembahasan dan belum resmi, sementara perusahaan tidak melakukan ekspor secara langsung. Oleh karena itu, dampak potensial terhadap operasi, pendapatan, dan risiko hukum belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. BSP menegaskan komitmennya untuk mematuhi peraturan perundang‑undangan yang berlaku dan akan menyesuaikan kebijakan internal bila PP Tata Kelola Ekspor SDA akhirnya ditetapkan dan berlaku efektif.

Sejumlah observasi pasar menunjukkan bahwa IHSG berhasil mempertahankan zona hijau pada penutupan perdagangan Rabu, 14 November 2025, menandakan stabilitas harga meskipun ada spekulasi mengenai kebijakan baru. Analisis internal BSP menunjukkan bahwa tanpa kepastian regulasi, mereka tidak dapat merencanakan strategi mitigasi atau tindakan korporasi khusus. Hal ini juga menghambat perkiraan dampak pada hubungan kerja sama dengan pelanggan, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Meskipun demikian, perusahaan tetap fokus pada kegiatan inti pertanian dan perkebunan, serta menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum melaksanakan penyesuaian operasional atau keuangan yang signifikan. Pada saat yang sama, para analis pasar memperkirakan bahwa bila PP Tata Kelola Ekspor SDA terbit, perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan akan menghadapi perubahan prosedur izin, pelaporan, dan tata kelola lingkungan yang dapat memengaruhi profitabilitas dan daya saing internasional mereka.

Untuk saat ini, BSP memilih pendekatan observasi pasif sambil tetap menegakkan standar tata kelola internal yang tinggi, memastikan bahwa apabila regulasi baru diterapkan, transisi dapat berjalan mulus tanpa mengganggu kelangsungan usaha





