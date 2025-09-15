BSNPG Desak Perubahan Sistem Pemilu: Demokrasi Sejati Bukan Sekadar Pesta Lima Tahunan

Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) meminta perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Syahmud Basrie Ngabalin, Kepala BSNPG, menekankan perlunya demokrasi yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara.

Badan Saksi Nasional Partai Golkar ( BSNPG ) mengemukakan perlunya perubahan besar pada sistem pemilihan umum (pemilu) Indonesia. Syahmud Basrie Ngabalin, Kepala BSNPG , menyatakan bahwa demokrasi seharusnya tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara. Pemilu harus melahirkan budaya politik baru di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.

\Syahmud menegaskan bahwa suara bukanlah sekadar hak, melainkan juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa. Ia meminta rakyat untuk memilih dengan kesadaran penuh dan bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat. Menurutnya, jika rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih, maka wakil rakyat yang lahir akan berasal dari suara tulus dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.\Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar Idrus Marham menyambut positif gagasan BSNPG sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat sistem politik Indonesia. Ia mengapresiasi upaya serius untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Idrus menjelaskan bahwa usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam dan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Golkar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat. Demokrasi dianggap sebagai anugerah sejarah yang harus dijaga. BSNPG, sebagai pengawal suara Golkar dalam pemilu, bekerja untuk memastikan bahwa politik tidak kehilangan martabatnya dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat





