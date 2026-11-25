Bank BSN dan Badan Karantina Indonesia resmi bekerja sama dalam MoU lima tahun untuk memperlancar sertifikasi karantina dan pembiayaan UMKM syariah hingga 2029.

Bank BSN dan Badan Karantina Indonesia telah mengikat komitmen strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman yang berdurasi lima tahun. Langkah ini bertujuan mengintegrasikan layanan pembayaran sertifikasi karantina ke dalam ekosistem perbankan syariah nasional.

Kerjasama antara kedua institusi resmi terjalin pada Rabu, 25 November 2026, di Jakarta. Kesepakatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pembayaran sertifikasi yang lebih transparan, efisien, serta akuntabel bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor dan peternakan.

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Mekanisme Integrasi Pembayaran dan Pembiayaan

Bank BSN akan bertindak sebagai bank penampung dalam proses pembayaran biaya sertifikasi karantina. Skema ini memudahkan pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa harus melalui proses administratif yang rumit di luar sistem perbankan.

Badan Karantina Indonesia memfokuskan tugasnya pada pembinaan terkait karantina serta pemenuhan persyaratan komoditas ekspor. Sementara itu, Bank BSN menyediakan akses pembiayaan dan layanan transaksi perbankan yang terintegrasi dengan kebutuhan sertifikasi tersebut.

Akses Kredit Usaha Rakyat atau KUR juga disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan pembiayaan para pelaku usaha. Dukungan ini mencakup aspek pembiayaan maupun layanan transaksi perbankan yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas usaha skala kecil dan menengah.

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Pendekatan Digital dan Ekosistem Karantina

Integrasi pembayaran sertifikasi karantina ini diharapkan mendukung proses yang lebih mudah, efisien, transparan, dan akuntabel. Pendekatan digital ini akan mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha yang ingin memasukkan atau mengirimkan komoditas ke luar negeri.

Kerja sama ini sejalan dengan strategi transformasi digital Bank BSN untuk memperkuat bisnis perbankan syariah. Integrasi ini juga menjadi bagian dari langkah perseroan memperkuat bisnis menjelang rencana memperoleh izin sebagai bank devisa yang sah secara internasional.

Kesiapan tersebut didukung oleh pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan dalam beberapa kuartal terakhir. Bank BSN juga telah mengoperasikan 120 outlet di seluruh Indonesia untuk menjangkau lebih banyak nasabah potensial.

Kinerja Keuangan Bank BSN Menuju Devisa

Hingga Oktober 2026, total aset Bank BSN mencapai Rp84,7 triliun atau meningkat 22,2 persen secara tahunan. Pertumbuhan aset ini menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap produk dan layanan perbankan syariah yang ditawarkan oleh bank milik negara tersebut.

Penyaluran pembiayaan juga tumbuh 25,8 persen menjadi Rp65,5 triliun di periode yang sama. Angka ini mencerminkan intensitas kredit yang disalurkan ke berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertanian dan peternakan yang menjadi fokus utama Badan Karantina Indonesia.

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Saat ini, bank syariah terbesar kedua berdasarkan aset tersebut terus memperkuat modal dan infrastruktur operasinya. Target utama perusahaan adalah memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai standar perbankan devisa yang ketat.

Visi Jangka Panjang dan Rencana PKS

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, menegaskan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha perlu mencakup pembiayaan dan layanan transaksi perbankan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dan institusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Alex Sofjan Noor menjelaskan bahwa Bank BSN masuk melalui akses pembiayaan, layanan transaksi perbankan, dan literasi keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik.

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyambut baik inisiatif dari Bank BSN. Ia mengatakan bahwa dukungan layanan perbankan dibutuhkan untuk menunjang tugas Barantin dalam menangani perkarantinaan hewan, tumbuhan, dan ikan.

Kerja sama yang berlaku selama lima tahun tersebut segera ditindaklanjuti dengan pembentukan penanggung jawab. Kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama atau PKS sebagai dasar hukum operasional dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani.

Abdul Kadir Karding berharap PKS bisa dilaksanakan dengan cepat untuk memulai proyek percontohan. Ia menambahkan bahwa peluang kolaborasi masih terbuka luas, terutama dalam mendukung ekosistem dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan karantina.