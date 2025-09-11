BSI Raih Penghargaan Green Zakat di Katadata Green Initiatives Awards 2025

Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil mendapatkan penghargaan infrastruktur Zakat Lingkungan dari Katadata Green Initiatives Awards (KGIA) 2025. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BSI dalam menciptakan inovasi Green Zakat sebagai instrumen pendanaan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan zakat yang tidak hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan.“Melalui Green Zakat, kami ingin memastikan bahwa prinsip Maqashid Syariah benar-benar terealisasi dalam mengatasi isu perubahan iklim,” ujar Anggoro pada acara Katadata SAFE 2025 di Jakarta, Rabu (10/9). Anggoro juga menegaskan bahwa penghargaan KGIA 2025 akan menjadi dorongan penting bagi BSI untuk terus mengembangkan inovasi Green Zakat yang mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memperluas dampak positif keberlanjutan di Indonesia. Terkait implementasi Green Zakat, BSI telah meluncurkan program Desa BSI yang dilengkapi dengan fasilitas panel surya sebagai sumber energi terbarukan yang digunakan untuk kegiatan operasional Desa BSI.Menurut Anggoro, program ini berhasil memberikan dampak ekonomi bagi para penerima manfaat sekaligus mewujudkan keberlanjutan lingkungan. “Pendekatan Green Zakat, BSI membuktikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial, ekonomi, sekaligus ekologis,” pungkasnya.





