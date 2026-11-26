Bank Syariah Indonesia menetapkan jadwal rights issue sebesar 6,8 miliar saham untuk memperluas penyaluran pembiayaan dan mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah memberikan persetujuan resmi untuk melaksanakan rencana penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Langkah strategis ini resmi disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 November 2026, menandai tonggak penting dalam ekspansi keuangan perbankan syariah nasional.

Jadwal Eksekusi Penjualan Saham Baru

BRIS berkomitmen menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham baru dalam Seri B dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham. Transaksi perdagangan dan pelaksanaan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dijadwalkan berlangsung selama lima hari kerja, tepat pada rentang tanggal 18 hingga 24 Februari 2027. Setelah periode perdagangan hak selesai, penutupan pemesanan saham tambahan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 26 Februari 2027 untuk memastikan kepastian alokasi.

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Proses penjatahan saham baru kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2027, yang akan segera diikuti dengan mekanisme pengembalian dana atau uang pemesanan bagi yang tidak terpilih pada tanggal 3 Maret 2027. Prioritas dalam alokasi saham ini mengacu pada prinsip setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru, sehingga memastikan kesetaraan akses bagi investor institusi maupun ritel.

Dampak Struktur Kepemilikan dan Dilusi

Jumlah penerbitan saham baru ini setara dengan 12,85% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah pelaksanaan right issue selesai. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya berpotensi mengalami dilusi kepemilikan maksimal sebesar 12,85%, namun BSI tidak menunjuk pembeli siaga atau standby buyer. Konsekuensinya, apabila terdapat saham baru yang tidak terserap oleh pemegang saham lama, saham tersebut tidak akan diterbitkan dan tetap berada dalam portepel perseroan.

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Simulasi perubahan struktur kepemilikan yang disajikan oleh BSI menunjukkan dua skenario berbeda pasca-transaksi. Pada skenario pertama, apabila seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD secara proporsional, persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham tidak berubah, namun jumlah saham beredar meningkat dari 46,13 miliar menjadi 52,93 miliar saham.

Sementara itu, pada skenario kedua, apabila Bank Mandiri, BNI, dan BRI tidak melaksanakan HMETD dan hak tersebut dialihkan kepada pihak lain, kepemilikan ketiga bank tersebut akan mengalami penurunan signifikan. Dalam skenario tersebut, kepemilikan Bank Mandiri turun menjadi 44,85%, BNI menjadi 20,25%, dan BRI menjadi 13,40%, dengan porsi saham publik atau free float meningkat dari 9,24% menjadi 20,81%.

Alokasi Dana dan Persetujuan Regulator

BSI menyatakan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari right issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan guna mendukung pertumbuhan usaha perseroan. Dana hasil aksi korporasi yang belum digunakan akan ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid untuk menjaga efisiensi pengelolaan kas. Pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah disampaikan, namun hingga keterbukaan informasi diterbitkan, pernyataan tersebut belum dinyatakan efektif.

Jadwal pelaksanaan right issue dimulai dengan periode perdagangan saham yang masih memiliki hak HMETD (cum-right) di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 12 Februari 2027. Kemudian, perdagangan saham tanpa HMETD (ex-right) akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2027, menandai akhir dari hak preferensi pemegang saham lama untuk membeli saham tambahan sebelum harga menyesuaikan dengan kondisi pasar baru.