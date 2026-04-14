BSI dan Antam Jalin Kerja Sama Perkuat Ekosistem Emas Terintegrasi

Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menandatangani MoU untuk mengembangkan layanan produk emas dan mempercepat pembentukan ekosistem emas terintegrasi, mendorong investasi emas yang lebih modern dan digital.

Foto: Seorang karyawati memperlihatkan emas PT Aneka Tambang Tbk. ( Antam ) di salah satu galeri penjualan emas di Jakarta, Selasa (16/7/2024). PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan layanan produk emas dan kolaborasi bisnis di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Sinergi antara dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan ekosistem emas yang terintegrasi, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih memilih investasi emas yang modern dan digital. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong Asta Cita melalui penguatan peran Bullion Bank melalui monetisasi emas dan ekosistem emas yang berkelanjutan.

Selama tahun 2025, BSI menyerap lebih dari 60% porsi penjualan emas Antam dalam kategori pihak berelasi. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan kategori penjualan emas Antam, BSI menyerap sekitar 11%. BSI dan Antam telah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi mereka, meliputi perdagangan emas fisik Logam Mulia (LM) melalui akses digital, penguatan distribusi ritel, hingga sinergi pemasaran, literasi, dan edukasi investasi emas kepada masyarakat.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengungkapkan bahwa bisnis emas BSI mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik melalui layanan bullion maupun produk cicil dan gadai emas. Sinergi dengan Antam menjadi fondasi utama karena sebagian besar emas yang mereka distribusikan merupakan produksi Antam. Hal ini merupakan bukti nyata dari penguatan ekosistem BUMN sesuai dengan arahan pemerintah.

Melalui kerja sama ini, BSI dan Antam berkomitmen untuk meningkatkan layanan mereka melalui penguatan ekosistem emas yang mudah diakses dan aman. Langkah ini juga mencerminkan komitmen 'Melayani Sepenuh Hati' dengan mengutamakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta memastikan bahwa seluruh implementasi kerja sama dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, Direktur Komersial Antam, Handi Sutanto, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat rantai pasok emas nasional serta membuka akses investasi emas yang lebih luas, aman, dan terpercaya bagi masyarakat. Handi menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Antam mencatatkan produksi emas sekitar 743 kg, dengan volume penjualan mencapai lebih dari 37 ton emas. Pencapaian ini mencerminkan tingginya permintaan pasar domestik serta peran strategis Antam dalam memenuhi kebutuhan emas nasional.

Ia menambahkan bahwa penguatan sinergi ini juga merupakan bagian dari upaya Antam dalam mendukung pengembangan ekosistem emas domestik yang terintegrasi, mulai dari sisi pasokan, distribusi, hingga perluasan akses layanan keuangan berbasis emas. Handi juga menambahkan bahwa ke depannya, Antam memandang kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mendorong monetisasi emas secara optimal, serta memperkuat peran emas sebagai instrumen investasi yang aman dan relevan bagi masyarakat.

Tercatat, jumlah nasabah layanan bullion BSI saat ini mendekati 1 juta, dengan pertumbuhan yang fantastis sebesar 658% secara tahunan. Sementara itu, jumlah nasabah cicil emas telah mencapai lebih dari 565 ribu, atau tumbuh sebesar 54,67% YoY (Year-on-Year) per Maret 2026. Kolaborasi strategis ini menandai langkah penting dalam mengembangkan industri emas di Indonesia, memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi, dan memberikan pilihan investasi yang lebih beragam dan aman bagi masyarakat luas.

Sinergi antara BSI dan Antam juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing perusahaan, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, khususnya mengenai investasi emas. Melalui edukasi yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Potensi pertumbuhan yang besar dalam layanan bullion BSI dan produk cicil emas menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik dengan investasi emas sebagai alternatif yang menarik dan aman.

Keberhasilan kolaborasi ini juga akan menjadi contoh bagi BUMN lainnya untuk menjalin kerjasama strategis yang saling menguntungkan. Dengan menciptakan ekosistem emas yang lebih kuat dan terpercaya, BSI dan Antam berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan dan keuntungan, tetapi juga pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis emas dan peningkatan pemahaman tentang investasi emas. Hal ini menunjukkan komitmen kedua perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, kolaborasi BSI dan Antam menjadi contoh nyata dari sinergi BUMN yang sukses, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat





