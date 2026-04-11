Bruxism: Lebih dari Sekadar Masalah Gigi, Dampaknya pada Otak dan Kesehatan Menyeluruh

Menggertakkan gigi saat tidur (bruxism) bukan hanya masalah gigi. Artikel ini membahas kaitan bruxism dengan otak, sistem saraf, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, serta cara penanganannya.

Foto: Ilustrasi tidur (溢 徐 from Pixabay) - Kebiasaan menggertakkan gigi saat tidur, yang dikenal sebagai bruxism, lebih dari sekadar masalah gigi. Kondisi ini memiliki keterkaitan erat dengan fungsi otak dan sistem saraf, serta dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dr. Yeni Quinta Mondiani, SpN, seorang dosen dari Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, menjelaskan bahwa bruxism merupakan gangguan tidur yang perlu diwaspadai jika terjadi secara terus-menerus.

Bruxism, menurutnya, adalah gerakan berulang pada rahang bawah selama tidur yang mengakibatkan gesekan antara gigi. Selain berdampak pada gigi dan sendi rahang, kondisi ini juga bisa menghasilkan suara yang mengganggu. Secara medis, bruxism disebabkan oleh peningkatan aktivitas otot pengunyahan seperti otot masseter, temporalis, dan pterygoid. Peningkatan aktivitas ini dipicu oleh gangguan pada sistem saraf pusat, terutama yang berkaitan dengan sistem dopamin. 'Kontraksi otot menjadi lebih sering dan lebih kuat dibandingkan normal, yang menunjukkan adanya keterlibatan sistem saraf pusat,' jelasnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip pada Jumat, 10 April 2026. Meskipun dapat dialami oleh semua kelompok usia, bruxism lebih sering ditemukan pada anak-anak berusia 3 hingga 12 tahun, dengan prevalensi yang relatif seimbang antara pria dan wanita. Dr. Yeni juga menekankan bahwa faktor psikologis, khususnya stres dan kecemasan, merupakan pemicu utama bruxism. Tingkat stres yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko mengalami bruxism. Oleh karena itu, manajemen stres dinilai penting, tidak hanya untuk kesehatan mental, tetapi juga untuk kualitas tidur serta kesehatan gigi dan rahang.\Dalam dunia medis, bruxism diklasifikasikan sebagai parasomnia, yaitu gangguan tidur yang ditandai dengan perilaku atau gerakan yang tidak diinginkan selama tidur. Kondisi ini seringkali terkait dengan gangguan lain seperti sleep apnea, nyeri, dan gangguan gerakan saat tidur. Selain stres, sejumlah faktor lain juga dapat memicu bruxism, termasuk faktor genetik, kurang tidur, konsumsi obat-obatan tertentu, serta gangguan ritme sirkadian. Dr. Yeni mengingatkan agar bruxism tidak diabaikan, terutama jika sudah menimbulkan gejala seperti nyeri rahang, gigi retak, gigi sensitif, atau kesulitan mengunyah. 'Jika disertai sakit kepala berulang atau gangguan tidur lainnya, pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis sangat dianjurkan,' tegasnya. Penanganan bruxism dilakukan secara komprehensif, disesuaikan dengan penyebabnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas tidur, pengelolaan stres, dan penggunaan pelindung gigi (mouth guard) untuk mencegah kerusakan gigi. 'Dalam beberapa kasus, dokter juga dapat meresepkan obat pelemas otot sebelum tidur untuk mengurangi kontraksi pada rahang,' tambahnya.\Perlu dipahami bahwa bruxism, meskipun tampaknya hanya masalah kecil, dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan secara keseluruhan. Gejala-gejala yang timbul akibat bruxism, seperti nyeri rahang, sakit kepala, dan gangguan tidur, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Selain itu, kerusakan gigi yang diakibatkan oleh bruxism dapat memerlukan perawatan mahal, seperti tambalan, mahkota, atau bahkan pencabutan gigi. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting. Jika Anda mengalami gejala bruxism, segera konsultasikan dengan dokter gigi atau dokter spesialis saraf. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab bruxism dan memberikan penanganan yang sesuai. Penanganan tersebut mungkin melibatkan perubahan gaya hidup, seperti mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan menghindari konsumsi minuman berkafein atau beralkohol sebelum tidur. Dokter juga dapat merekomendasikan penggunaan mouth guard untuk melindungi gigi dari kerusakan. Selain itu, dokter mungkin meresepkan obat-obatan, seperti obat pelemas otot, untuk mengurangi kontraksi otot rahang. Dengan penanganan yang tepat, bruxism dapat dikelola dengan efektif, sehingga Anda dapat kembali tidur dengan nyenyak dan menjaga kesehatan gigi dan rahang





