Bruno Moreira Bergabung dengan Port FC di Liga Thailand

Mantan kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, resmi bergabung dengan Port FC di Liga Thailand musim 2026/2027. Ia akan mengenakan nomor punggung 11 dan tampil di AFC Champions League Elite musim depan.

Bruno Moreira , mantan kapten Persebaya Surabaya , resmi bergabung dengan Port FC di Liga Thailand musim 2026/2027. Ia langsung mendapat sambutan hangat dari klub dan suporter setelah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar.

Bruno Moreira akan mengenakan nomor punggung 11 dan tampil di AFC Champions League Elite musim depan. Klub Port FC melihat Bruno Moreira sebagai pemain yang memiliki pengalaman internasional dan kualitas menyerang yang sudah teruji. Ia dikenal sebagai pemain sayap dengan kecepatan tinggi, kemampuan menggiring bola yang baik, serta kreativitas dalam membangun serangan. Bruno Moreira telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang berkualitas dan siap untuk mencetak sejarah baru di AFC Champions League Elite bersama Port FC





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Bruno Moreira Port FC Liga Thailand AFC Champions League Elite Persebaya Surabaya

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