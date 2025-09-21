Bruno Fernandes Ukir Sejarah: Cetak Gol ke-100 untuk Manchester United!

Bruno Fernandes mencetak gol ke-100nya untuk Manchester United saat melawan Chelsea di Premier League, mengukuhkan posisinya sebagai legenda klub.

Bruno Fernandes sukses mencetak gol ke-100 nya untuk Manchester United pada Sabtu malam, 20 September 2025, waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Momen bersejarah ini terjadi dalam laga sengit melawan Chelsea di ajang Premier League , yang dimenangkan oleh Setan Merah dengan skor 2-1. Gol tersebut lahir dari sundulan apik Patrick Dorgu yang kemudian diteruskan dengan sempurna oleh Fernandes, membuka keunggulan bagi Manchester United .

Keunggulan ini menjadi sangat krusial, terlebih setelah kiper Chelsea, Robert Sanchez, harus keluar lapangan lebih awal karena kartu merah, memberikan momentum positif bagi Fernandes dan rekan-rekannya. Sempat ada pengecekan melalui Video Assistant Referee (VAR) untuk kemungkinan offside, namun wasit Peter Bankes akhirnya mengesahkan gol sang kapten. Meskipun harus ditarik keluar menjelang akhir pertandingan, kontribusi Fernandes tetap menjadi sorotan utama dalam kemenangan penting ini. Casemiro juga turut menyumbang gol bagi MU, namun sayangnya harus menerima kartu merah, sementara Trevoh Chalobah mencetak gol hiburan bagi Chelsea, yang hanya mampu memperkecil kekalahan.\Prestasi gemilang ini menempatkan Bruno Fernandes dalam jajaran pemain legendaris Manchester United. Ia kini menjadi pemain ke-23 dalam sejarah klub yang berhasil mencatatkan 100 gol. Pencapaian ini sekaligus melampaui catatan legenda klub seperti Bryan Robson, dan mensejajarkan namanya dengan pemain-pemain hebat seperti Joe Cassidy dan George Wall dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Manchester United. Fernandes bergabung dengan MU pada tahun 2020 setelah pindah dari Sporting Lisbon, dan sejak saat itu langsung menjelma menjadi sosok sentral dalam skuad. Gol ke-100 ini sendiri merupakan gol ke-64nya di ajang Premier League Inggris, membuktikan ketajamannya di lini depan. Lebih lanjut, Fernandes hanya membutuhkan empat pertandingan lagi untuk mencapai pencapaian lain yang tak kalah bergengsi, yaitu 300 penampilan untuk Manchester United di semua kompetisi. Capaian demi capaian ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai kapten tim yang sangat konsisten dan memiliki dampak besar bagi performa tim secara keseluruhan.\Setelah pertandingan berakhir, Bruno Fernandes mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pencapaian pribadi tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sports, Fernandes menekankan bahwa setiap gol memiliki arti penting baginya. Namun, ia juga menegaskan bahwa hal yang paling utama adalah memberikan kontribusi nyata bagi kemenangan tim. “Setiap gol itu penting,” ujar Fernandes penuh semangat. “Tidak peduli kapan gol itu tercipta. Ini adalah momen besar bagi saya untuk mencapai tonggak sejarah di klub sebesar Manchester United, dan saya tidak akan menyembunyikannya. Tapi, yang terpenting adalah saya bisa mencetak lebih banyak gol untuk membantu tim meraih kemenangan, itulah yang paling saya prioritaskan.” Kemenangan ini tentu saja berdampak positif pada posisi Manchester United di klasemen Liga Inggris, memberikan semangat baru dan kepercayaan diri bagi skuad untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan performa konsisten yang ditunjukkan oleh Fernandes dan pemain lainnya, harapan untuk meraih gelar juara semakin terbuka lebar





