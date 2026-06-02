Bruno Fernandes Tekankan Target Utama: Prima Liga dan Liga Champions

Gelandang Manchester United Bruno Fernandes menegaskan kembali ambisi untuk memenangkan Premier League dan Liga Champions meski sudah meraih beberapa gelar domestik. Ia juga apresiasi perubahan positif di bawah pelatih Michael Carrick.

Gelandang asal Portugal Bruno Fernandes menilai perjalanannya di Old Trafford tetap memberikan banyak pengalaman penting, tetapi ia menegaskan bahwa target utamanya masih belum berubah. Fernandes berharap bisa memenangkan lebih banyak gelar selama berseragam Manchester United dan merasa pencapaian sejauh ini belum sesuai harapan awal.

Ia mengungkapkan bahwa gelar Premier League menjadi target terbesarnya bersama klub, serta ingin membuktikan kemampuan bersaing di level tertinggi. Meski sudah meraih beberapa trofi domestik, Fernandes mengaku masih belum puas dan ingin membawa tim lebih konsisten di kompetisi besar. Menurutnya, bermain di Liga Champions juga sangat penting sebagai bagian dari perkembangan kariernya, mengingat kompetisi tersebut memungkinkan menghadapi tim-terbaik di Eropa. Manchester United berhasil finis ketiga musim lalu dan kembali ke Liga Champions setelah masa absensi.

Fernandes juga menilai perubahan positif terjadi setelah kehadiran Michael Carrick sebagai pelatih, yang membawa energi positif, pendekatan baru, serta meningkatkan kepercayaan diri pemain dan hasil pertandingan. Di akhir laporan, dibahas kode Rafael Leao terkait spekulasi gabung ke Manchester United





