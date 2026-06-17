Bruno Fernandes mengenang sosok Jota sebagai bagian penting dari perjalanan kariernya di tim nasional sejak level muda. Ia menekankan kedekatan mereka di dalam maupun luar lapangan.

Bruno Fernandes mengenang sosok Jota sebagai bagian penting dari perjalanan kariernya di tim nasional sejak level muda. Ia menekankan kedekatan mereka di dalam maupun luar lapangan.

"Ini sangat penting bagi kami. Dia sudah lama berada di grup ini dan saya bermain bersamanya di tim U-21," ujar Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo Langsung Kena Sindir Media Internasional usai Lionel Messi Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026. Kronologi Lengkap Son Heung-min Dihina Jurnalis Korea Selatan hingga Skuad Tutup Diri di Piala Dunia 2026.

"Kami masuk ke tim utama pada waktu yang sama, dan saya jelas pernah bermain melawannya di Liga Premier. Semua orang membicarakannya. Akan selalu ada kata-kata baik tentang dia. Dia adalah rekan satu tim yang hebat, sangat rendah hati, dan sosok yang hebat bagi negara ini," katanya.

Lebih lanjut, Fernandes menegaskan bahwa Jota dan saudaranya akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar tim nasional Portugal.

"Dia masih bagian dari kelompok kami - dan akan selalu begitu. Begitu juga saudaranya. Dia juga akan tetap ada dalam kenangan kami," katanya. Di sisi lain, Portugal yang belum pernah menjuarai Piala Dunia datang dengan ambisi besar di bawah asuhan Roberto Martinez.

Fernandes menegaskan bahwa status favorit tidak akan berarti tanpa kerja keras dan konsistensi di lapangan.

"Tim terbaik adalah tim yang memenangkan turnamen, dan saya harap pada akhirnya kita bisa mengklaim sebagai tim tersebut," ucap pemain. "Saya yakin kami memiliki skuad yang sangat berbakat dengan kualitas individu yang hebat, dan lebih dari itu, kami adalah tim yang sangat kompak dan bersatu. Itulah yang membuat tim ini istimewa," ucapnya.

"Impian kami adalah berada di sana. Saya rasa bermimpi itu tidak dilarang. Tapi fokus utama kami adalah memulai dengan baik dan berkonsentrasi pada pertandingan pertama yang ada," ucapnya. Legenda Spanyol dan Real Madrid Raul Gonzalez bagikan cara ampuh agar Timnas Indonesia bisa konsisten lolos dan jadi langganan tampil di ajang Piala Dunia.

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