Bruno Fernandes Ingin Hadapi Rekan di Manchester United di Piala Dunia 2026

Bruno Fernandes, pemain Manchester United, mengungkapkan alasannya ingin bertemu dengan Timnas Maroko di Piala Dunia 2026. Ia masih menyimpan dendam karena Portugal dikalahkan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2022.

Bruno Fernandes sendiri mengaku ingin menghadapi rekannya di Manchester United di Piala Dunia nanti. Ia ingin berhadapan dengan Noussair Mazraoui dan Pemain Senegal Sadio Mane (tengah) berebut bola dengan pemain Maroko Neil Yoni El Aynaoui pada laga final AFCON/ Piala Afrika antara Senegal vs Maroko di Rabat, Maroko, 18 Januari 2026 (c) AP Photo/Themba Hadebe Dalam wawancaranya di MUTV baru-baru ini, Fernandes mengungkapkan alasan mengapa ia ingin jumpa dengan Timnas Maroko di Piala Dunia 2026 .

Ia menyebut dirinya masih kesal karena Portugal dikalahkan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2022 dan ia ingin membuat perhitungan dengan Mazraoui dkk.

"Saya ingin bertemu dengan Maroko (di Piala Dunia 2026) karena teman saya, Nous Mazraoui ada di sana. Kami masih menyimpan dendam kepada mereka di Piala Dunia yang lalu, jadi saya ingin mengalahkan mereka di Piala Dunia ini," ungkap Fernandes. Bruno Fernandes mengoper bola saat membela Portugal dalam pertandingan uji coba internasional melawan Meksiko di Mexico City, Minggu (29/3/2026). (c) AP Photo/Fernando Llano Fernandes sendiri berharap agar dirinya dan Timnas Portugal bisa melaju jauh di Piala Dunia 2026.

Ia ingin Selecao bisa setidaknya bisa menggapai partai final. Jika nantinya Portugal masuk ke babak final, ia tidak akan pilih lawan dan siap menghadapi siapapun dan keluar sebagai juara untuk pertama kalinya dalam sejarah.

"Saya tidak akan pilih lawan di final. Jika saya bisa masuk ke final, maka saya akan memikirkan siapa lawan saya nanti," ia pun menegaskan. Starting XI Portugal saat melawan Nigeria di laga uji coba yang digelar di Leiria, 11 Juni 2026, menjelang Piala Dunia 2026. (c) AP Photo/Armando Franca Bruno Fernandes dan Timnas Portugal akan mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang.

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