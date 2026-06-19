BrookFarm Almond Run 2026 Digelar di GBK, Target Lebih dari 5 Ribu Pelari

BrookFarm menggelar Almond Run 2026 pada 23 Agustus di Plaza Parkir Timur GBK, menargetkan lebih dari 5.000 peserta dengan kategori 5K dan 10K, serta memperkenalkan Almond Milk kaya nutrisi sebagai dukungan bagi gaya hidup aktif.

BrookFarm kembali menyelenggarakan BrookFarm Almond Run 2026 yang akan berlangsung pada 23 Agustus 2026 di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta. Acara ini merupakan kelanjutan dari edisi sebelumnya yang mendapat sambutan antusias dari para pelaku olahraga kaki, komunitas lari , serta pecinta gaya hidup sehat.

BrookFarm menargetkan kehadiran lebih dari lima ribu peserta yang akan berpartisipasi dalam kategori lari 5 kilometer maupun 10 kilometer, memberikan kesempatan terbuka bagi pemula hingga pelari berpengalaman untuk bersatu, berkompetisi, dan merayakan kebugaran dalam suasana yang inklusif. Kegiatan ini tidak hanya menekankan pada aspek fisik, melainkan juga mengintegrasikan dukungan nutrisi melalui produk unggulan Almond Milk, serta memperkuat rasa kebersamaan melalui interaksi komunitas yang dirancang khusus.

Peningkatan popularitas lari di Indonesia terus menunjukkan tren positif, dengan tujuh dari sepuluh warga negara mengaku menjadikan aktivitas lari dan olahraga outdoor sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ini memicu meluasnya jaringan klub lari yang kini mencapai tiga setengah kali lipat dibandingkan lima tahun lalu. Menanggapi dinamika tersebut, BrookFarm Almond Run 2026 hadir sebagai platform yang memfasilitasi pertemuan antar pelari, memperluas jaringan sosial, dan menumbuhkan kebiasaan hidup aktif yang berkelanjutan.

Philip Chen, President Director Diamond Food Indonesia, menyampaikan bahwa lari kini telah bertransformasi menjadi gaya hidup yang tidak hanya menekankan kebugaran fisik, tetapi juga menciptakan koneksi sosial, kebiasaan positif, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Menurutnya, keseimbangan antara aktivitas fisik konsisten dan asupan nutrisi yang memadai merupakan fondasi utama dalam membangun gaya hidup sehat yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Almond sebagai bahan utama BrookFarm Almond Milk dipilih karena kandungan nutrisinya yang mendukung para pelari.

Almond mengandung vitamin E, antioksidan, serta magnesium yang berperan penting dalam fungsi otot dan metabolisme energi. Produk Almond Milk dari BrookFarm dibuat menggunakan almond California premium dan diperkaya dengan vitamin B12, vitamin D, vitamin E, kalsium, serta serat, sekaligus menawarkan rendah gula dan kalori. Tersedia dalam kemasan praktis 200 mililiter dengan empat varian rasa - Original, Dark Chocolate, Matcha, dan Salted Caramel - produk ini dirancang untuk memenuhi selera konsumen tanpa mengorbankan nilai gizi.

Philip menekankan bahwa proses riset dan pengembangan produk melibatkan kolaborasi dengan ahli nutrisi untuk memastikan kombinasi rasa dan manfaat kesehatan yang optimal, sehingga konsumen dapat menikmati produk secara konsisten dalam rutinitas harian mereka. Sebagai bagian dari pengalaman menyeluruh, peserta BrookFarm Almond Run 2026 akan menerima jersey resmi race serta medali finisher berbentuk almond yang menjadi simbol khas acara.

Selain lintasan lari, acara ini juga menampilkan booth interaktif 360 derajat yang memungkinkan peserta berfoto, berbagi cerita, dan belajar tentang pentingnya nutrisi pasca lomba. Penampilan spesial dari grup musik RAN akan menambah semarak suasana, menjadikan hari perlombaan tidak sekadar kompetisi fisik tetapi juga perayaan budaya dan kebersamaan.

Dengan sinergi antara olahraga, nutrisi, dan komunitas, BrookFarm berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk mengadopsi gaya hidup aktif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi almond sebagai pilihan nutrisi utama bagi mereka yang menjalani kehidupan dinamis





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